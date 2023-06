YouTube Music rinnova la UI prendendo spunto dal venerabile Google Play Music

YouTube Music ha ricevuto molte critiche quando è stato posizionato per la prima volta come sostituto di Google Play Music, ma la società è riuscita a migliorare il nuovo lettore musicale con ogni aggiornamento.

L’ultima modifica a YouTube Music sul Web offre un ritorno a Play Music aggiungendo una nuova barra laterale per la navigazione e l’accesso rapido a tutte le tue playlist.

La riprogettazione riorganizza la navigazione nella Web App, spostando le sezioni Home, Esplora e Libreria in una nuova barra laterale. Al posto della precedente navigazione nella scheda superiore, ora è disponibile una grande barra di ricerca che ti chiede di “Cercare brani, album, artisti, podcast”.

Con una nuova icona del menu hamburger (tre linee orizzontali) accanto al logo di YouTube Music in alto a sinistra ti consente di espandere la barra laterale. Questo rivela una sezione estesa sotto le tre opzioni di navigazione di primo livello, che offre un rapido accesso a tutte le playlist nella tua libreria.

C’è anche un pulsante nella parte superiore della sezione che ti consente di creare una nuova playlist direttamente da qualsiasi punto dell’app. La barra laterale rimane visibile anche quando apri la sezione In riproduzione. A seconda dei tuoi gusti, questo rende l’app più utile e più facile da navigare o aggiunge disordine indesiderato.

Con finestre di dimensioni più strette, la barra laterale scompare completamente. Per accedervi, devi fare clic sul menu dell’hamburger.

Rispetto al design precedente, che disponeva i pulsanti di navigazione in alto, questo è un piccolo passo indietro. Il design rende il sito Web di YouTube Music molto più simile alla normale versione Web di YouTube.

Offre anche le sue opzioni di navigazione di primo livello in una barra laterale, che puoi espandere per rivelare più opzioni come i tuoi abbonamenti, la tua cronologia e i tuoi download (se sei un abbonato premium).

Allo stesso tempo, la riprogettazione di YouTube Music è un ritorno al vecchio sito web di Google Play Music. Mentre il design di Play Music sembra decisamente più datato se lo si guarda oggi, offriva anche una grande barra di ricerca in alto, con il resto delle opzioni di navigazione e le tue playlist disposte in una barra laterale.

