La indagini UE contro Google potrebbero costringerla a vendere parte del business pubblicitario

Non c’è solo la collaborazione sullo sviluppo di una IA sostenibile e priva di rischi fra UE e Google.

La UE ha accusato Google di “pratiche abusive nella tecnologia della pubblicità online” che potrebbero portare alla divisione della sua attività pubblicitaria, ha scritto la Commissione europea.

La CE ha rilevato in via preliminare che, poiché è improbabile che Google modifichi il proprio comportamento, solo la “cessione obbligatoria” di parte dei suoi servizi potrebbe risolvere i problemi di concorrenza.

“Google è presente a quasi tutti i livelli della cosiddetta catena di fornitura adtech“, ha affermato in una nota il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager. “La nostra preoccupazione preliminare è che Google possa aver utilizzato la sua posizione di mercato per favorire i propri servizi di intermediazione. Ciò potrebbe non solo danneggiare i concorrenti di Google, ma anche gli interessi degli editori, aumentando anche i costi degli inserzionisti“.

L’attività pubblicitaria di Google è ora sotto attacco su più fronti. All’inizio di quest’anno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha citato in giudizio Google per interrompere la sua attività pubblicitaria, accusandola di monopolizzare illegalmente il mercato. Ciò a sua volta ha costretto i principali rivali della tecnologia pubblicitaria ad abbandonare il mercato, dissuadere i nuovi dall’entrare e ha lasciato i pochi concorrenti rimasti “marginalizzati e ingiustamente svantaggiati“, ha affermato il regolatore.

Non c’è niente di sbagliato nell’essere dominanti in quanto tali. Ciò che la nostra indagine ha dimostrato, tuttavia, è che Google sembra aver abusato della sua posizione di mercato. Lo ha fatto assicurandosi che entrambi i suoi strumenti di intermediazione sul lato acquisto e sul lato vendita favorissero AdX nelle aste di “matching”.

La UE ha affermato che Google è dominante praticamente in tutte le parti dell’adtech tramite servizi sia per gli inserzionisti che per gli editori, insieme a uno scambio di annunci chiamato AdX. Ciò andrebbe bene di per sé, ma ha accusato Google di aver abusato della sua posizione di mercato assicurandosi che i suoi strumenti di intermediazione lato acquisto e vendita favorissero il proprio scambio.

“In altre parole, siamo preoccupati per due comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali di Google, che riguardano entrambi il favorire AdX“, ha scritto la Commissione.

In ballo anche una multa della UE a Google del 10% del fatturato

La Commissione ha affermato che qualsiasi rimedio che richieda a Google di modificare il proprio comportamento sarebbe inefficace. “L’opinione preliminare della Commissione è quindi che solo la cessione obbligatoria da parte di Google di parte dei suoi servizi risolverebbe i suoi problemi di concorrenza“, secondo la comunicazione.

Google sarà ora in grado di rispondere al reclamo prima che venga emesso un giudizio. Oltre alla scissione, la società potrebbe incorrere in una multa fino al 10% del suo fatturato globale annuo, in attesa di appello.

via