Yuzu, l’emulatore open source per Nintendo Switch, disponibile su Android

Nintendo Switch è una delle console di gioco più popolari al mondo e i suoi giochi sono molto ricercati. Tuttavia, non tutti vogliono godersi i giochi solamente sulla console: ed è qui che entra in gioco l’emulatore Yuzu.

Gli emulatori consentono agli utenti di giocare ai giochi Nintendo Switch sul proprio PC o, come vedremo fra poco, sui dispositivi Android. Uno degli emulatori di Nintendo Switch più popolari è Yuzu, che esiste da più di tre anni ed è ora utilizzabile su dispositivi Android selezionati.

Cos’è Yuzu?

Yuzu è un emulatore con licenza GPLv2 open source scritto in C++ ed emula i componenti hardware essenziali di Nintendo Switch. È disponibile per Windows, Linux e ora dispositivi Android selezionati.

L’emulatore è noto per la sua compatibilità con un’ampia gamma di giochi per Nintendo Switch e viene costantemente aggiornato per migliorarne le prestazioni.

Yuzu su Android

Yuzu è disponibile su PC e Linux da un po’, ma ora è ufficialmente disponibile su dispositivi Android selezionati. Questa è un’ottima notizia per i giocatori che vogliono giocare ai giochi per Nintendo Switch in movimento. Tuttavia, è importante notare che l’emulatore è ancora in fase sperimentale (ancor di più su Android), e potrebbe non funzionare perfettamente su tutti i dispositivi.

Di fatto, gli sviluppatori hanno dato precedenza ai driver delle GPU Adreno, per cui la compatibilità è data al momento solo per gli smartphone e i tablet dotati di SoC Qualcomm Snapdragon.

Per quanto riguarda le prestazioni di Yuzu su Android, è stato riferito che l’emulatore supporta molti giochi ma richiede hardware relativamente di fascia alta. L’emulatore ha un elenco di compatibilità che gli utenti possono controllare per vedere le prestazioni dei loro giochi preferiti.

Yuzu è legale?

Considerando che Nintendo ha chiesto un provvedimento DMCA nei confronti di del team di sviluppo dell’emulatore Dolphin che voleva pubblicarlo su Steam, viene da chiedersi se Yuzu è legale.

Per quanto riguarda la legalità dell’utilizzo degli emulatori per giocare ai giochi per Nintendo Switch, è un’area grigia. Sebbene gli emulatori stessi non siano illegali, il download e la riproduzione di giochi protetti da copyright su di essi è illegale. È importante notare che l’utilizzo di emulatori per giocare a giochi precedentemente acquistati in forma fisica è generalmente considerato legale.

Come scaricare Yuzu per Android

Il download di Yuzu può avvenire direttamente dal Google Play Store usando l’app box sottostante.