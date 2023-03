Strano ma vero, i Pixel 7, 7 Pro e 6a ottengono solo ora la certificazione Google ARCore

La realtà aumentata è una di quelle buzzword tecnologiche abusate che in realtà si rivelano sorprendentemente interessanti e utili. Certo, può sembrare un po’ sciocco quando guardiamo qualcosa come i vecchi adesivi AR Playground di Google, ma questa è anche la stessa tecnologia ARCore che alimenta cose come le traduzioni in tempo reale usando la fotocamera del nostro telefono.

Di tanto in tanto, Google aggiorna il suo elenco principale di smartphone compatibili con la piattaforma ARCore utilizzata per la creazione di questi progetti e nelle scorse ore abbiamo ricevuto un sacco di nuove aggiunte, inclusi tutti gli ultimi telefoni Pixel. Si, avete letto bene: gli ultimi smartphone Google lanciati qualche mese fa non sono stati compatibili con ARCore fino a ora.

Raramente sembra che ci sia una rima o un motivo per cui i dispositivi Android compaiono su questa pagina, per non parlare di quando lo fanno. E questo è reso ancora più chiaro dal fatto che Google sta aggiungendo alla sua lista solo Pixel 7, Pixel 7 Pro e persino Pixel 6a dell’anno scorso.

Il recupero è spesso il nome del gioco qui, come abbiamo visto il mese scorso con l’aggiunta di un gruppo di vecchi telefoni Samsung, ma nessun modello Galaxy S23. Un altro tema ricorrente è la presenza di un gruppo di telefoni e tablet Android di cui probabilmente non hai mai nemmeno sentito parlare, così come alcuni nomi di società che probabilmente non riconoscerai. Cosa possiamo dire? Android è una grande famiglia disordinata.

Ecco l’elenco completo di tutti i nuovi dispositivi ARCore: