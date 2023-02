Samsung Bixby si aggiorna con la Kids Mode che disabilità pubblicità e tracciamento

Samsung ha aggiornato Bixby, il suo assistente AI integrato in tutti gli smartphone Galaxy (ma poco usato vista la co-presenza di Google Assistant), con alcune funzionalità incentrate sui bambini che dovrebbero alleviare le preoccupazioni dei genitori riguardo ai loro figli che utilizzano il servizio.

Secondo un post della Samsung Community, l’aggiornamento di febbraio per Bixby contiene una nuova Kids Mode. I genitori possono accedervi usando il proprio account Samsung, creando un gruppo per la famiglia e infine impostando un account per bambini. Con questo, i genitori possono decidere su quali dispositivi consentire l’esistenza dell’account bambino come ulteriore livello di sicurezza anche per loro.

Questo aggiornamento di Bixby per bambini è progettato per i bambini di età inferiore a 13 anni con la possibilità di porre domande a Bixby, ascoltare storie, riprodurre musica e giocare. In apparenza, questa versione di Bixby adatta ai bambini è praticamente la stessa che gli adulti possono usare senza restrizioni. Tuttavia, Bixby restituirà loro solo risposte adatte ai bambini e adatte all’età e altri contenuti.

Considerando che questa funzione è progettata pensando ai bambini, Samsung ha probabilmente incluso giochi che non contengono pubblicità e non tengono traccia dell’attività di un bambino durante l’utilizzo del servizio. Potrebbe anche esserci un soft lock incluso per gli acquisti online per garantire che i figlii non spendano accidentalmente denaro senza preavviso.

Per il momento, Samsung informa che questa funzione è supportata solo negli Stati Uniti e in Corea. La società cercherà di portare supporto ad altre regioni in futuro. Per le regioni attualmente impostate per ricevere l’aggiornamento a misura di bambino di Bixby, sembra essere un lancio graduale in quanto Samsung non ha definito una tempistica fissa per la ricezione.

