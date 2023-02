Twitter fa un passo indietro e concede l’accesso gratuito alle API in “certe circostanze”

Le cose cambiano sempre su Twitter e ora sembra che la società stia per ripristinare una recente modifica dell’API, offrendo ai bot con “buon contenuto” l’accesso gratuito. Il rollback arriva dopo che sono stati bannati i clienti di terze parti e una settimana dopo che la piattaforma ha twittato che avrebbe iniziato ad addebitare la sua API a partire dal 9 febbraio.

Il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha dichiarato che l’API gratuita veniva “abusata gravemente” poiché non c’era una verifica o un costo associato a usandolo. In seguito avrebbe chiarito che sarebbe costata $100 al mese per l’accesso e che ciò avrebbe ridotto i “truffatori di bot e manipolatori di opinioni” sul sito web.

Come puoi immaginare, con l’annuncio sono arrivate le lamentele e Twitter è esploso, con numerosi account che hanno condiviso i loro pensieri sul cambiamento. Molti hanno combattuto direttamente contro Elon Musk, esprimendo la loro opinione su come le cose potrebbero essere gestite meglio, e alcuni hanno anche fornito soluzioni al problema dei bot su Twitter.

Fortunatamente, sembra che gli utenti di Twitter abbiano prevalso, poiché Elon Musk ha condiviso che avrebbe annullato la recente modifica dell’API, dando libero accesso ai bot. Ha chiarito che Twitter abiliterà una “API Lite e di sola scrittura” gratuita per i bot che “forniscono buoni contenuti“.

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free

Twitter ha poi condiviso alcune nuove informazioni sulle sue API, informando gli utenti che il suo livello gratuito sarà limitato a soli 1.500 tweet al mese. Inoltre, Twitter ha dichiarato che quel numero sarà legato a un “singolo token utente autenticato, incluso l’accesso con Twitter”. La piattaforma ha anche offerto maggiore chiarezza per quanto riguarda il suo livello di $100, condividendo che l’accesso a pagamento “offre un basso livello di utilizzo dell’API e l’accesso all’API Ads per una tariffa mensile di $ 100.

A new form of free access will be introduced as this is extremely important to our ecosystem – limited to Tweet creation of up to 1,500 Tweets per month for a single authenticated user token, including Login with Twitter.

— Twitter Dev (@TwitterDev) February 8, 2023