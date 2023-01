Facebook Messenger, la crittografia E2EE estesa a più mercati

Uno dei servizi di messaggistica più utilizzati è senza dubbio Facebook Messenger e, seppur in ritardo rispetto alla concorrenza (anche quella interna di WhatsApp), ecco che Meta ha integrato la crittografia E2E nel servizio.

Il lancio di numerose nuove intriganti funzionalità per Messenger è stato ora formalmente confermato dalla società, fra cui l’espansione ad altri mercati per il supporto alla crittografia end-to-end. Il supporto per emoticon e temi di chat personalizzati, anteprime dei collegamenti e stato attivo sono alcune delle nuove funzionalità che sono state aggiunte.

Entriamo nei dettagli per saperne di più. L’elenco completo delle funzionalità, insieme a una breve descrizione di esse, include:

Temi chat: la prima funzione nell’elenco è Temi chat. Per aiutarti a personalizzare e migliorare le tue conversazioni nelle chat crittografate end-to-end, l’azienda ha incluso i temi nelle chat. Per le chat crittografate end-to-end, ora puoi specificare temi, inclusi colori statici e temi sfumati.

Emoji e reazioni della chat personalizzata: gli utenti saranno ora in grado di personalizzare completamente gli emoji e le reazioni nelle chat crittografate end-to-end.

Foto del profilo di gruppo: gli utenti potranno ora scegliere diverse foto di gruppo per diverse chat di gruppo.

Anteprime dei link: Meta ha aggiunto un’anteprima del collegamento nelle chat in modo che gli utenti possano ottenerne un’anteprima prima di visitare effettivamente il sito o la pagina.

Stato attivo: le persone possono vedere quando sei online utilizzando questa funzione, che le aiuta a decidere quando chiamare. Se desideri aumentare la tua privacy, puoi anche decidere di disabilitare questa opzione.

Bolle su Android: durante l’utilizzo di altre app, puoi leggere e reagire ai messaggi utilizzando le bolle (un cerchio con la foto del tuo amico). Quando attivato, verrà visualizzata una bolla ogni volta che arriva un nuovo messaggio.

Queste funzionalità di Facebook Messenger appena annunciate saranno sottoposte a ulteriori test da parte di Meta prima di essere più ampiamente accessibili nei giorni successivi.