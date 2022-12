BLUETTI Ac500 vince il 2023 Innovation Awards Honoree del CES di Las Vegas

BLUETTI ha annunciato di aver vinto l’Innovation Awards Honoree del CES 2023 di Las Vegas per l’accumulatore solare AC500. Il programma CES Innovation Awards di quest’anno ha ricevuto un numero record di oltre 2100 candidature. L’annuncio è stato fatto prima del CES 2023, l’evento tecnologico più influente al mondo, che si terrà dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas, NV.

Il programma CES Innovation Awards è un concorso annuale che premia design e ingegneria eccezionali in 28 categorie di prodotti tecnologici di consumo. Quelli con il punteggio più alto ricevono la distinzione “Best of Innovation”. Una giuria d’élite di giudici esperti del settore, inclusi membri dei media, designer, ingegneri e altro ancora, ha esaminato le proposte in base a innovazione, ingegneria e funzionalità, estetica e design.

BLUETTI AC500 è probabilmente il miglior prodotto che l’azienda ha da offrire (ne abbiamo parlato qui) e non sorpende che abbia ottenuto un premio dal CES 2023. Grazie alla sua modularità, è compatibile con batterie B300S fino a 18.432Wh di capacità. L’inverter da 5.000 W (con picco da 10.000 W) consente all’AC500 di far funzionare anche gli elettrodomestici di casa più energivori senza problemi. Il collegamento di due AC500 in serie può raddoppiare la capacità, la tensione e la potenza a 36.864 Wh, 240 V/6.000 W per una vita off-grid senza preoccupazioni!

“È incoraggiante vincere il premio, che ci ispirerà anche a lanciare più innovazioni per soddisfare la domanda di energia in continua evoluzione in futuro”, ha affermato James Ray, Direttore Marketing di BLUETTI.

Novità per il CES 2023

Il CES ha collaborato con la World Academy of Art and Science (WAAS) per mostrare il ruolo fondamentale della tecnologia a sostegno degli sforzi delle Nazioni Unite per promuovere la sicurezza umana in tutto il mondo. Per il CES 2023, CTA ha introdotto una nuova categoria di premi per l’innovazione che mettono in mostra le tecnologie che promuovono i diritti umani.

La categoria Human Security for All comprende otto nuove sottocategorie tecnologiche. I vincitori dei premi per l’innovazione CES 2023, comprese le descrizioni dei prodotti e le foto, sono disponibili su CES.tech/innovation.

Molti premiati presenteranno i loro prodotti vincenti nell’Innovation Awards Showcase al CES 2023. Ricordiamo che il CES 2023 si svolgerà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio 2023, mentre i Media Days si terranno dal 3 al 4 gennaio 2023. I partecipanti sperimenteranno le nuove tecnologie di marchi globali, ascolteranno il futuro della tecnologia da leader di pensiero e collaborare faccia a faccia con altri partecipanti.

Lo spettacolo metterà in evidenza come le innovazioni nella sostenibilità, nei trasporti e nella mobilità, nella salute digitale, nel metaverso e altro ancora stiano affrontando le più grandi sfide del mondo. Il pubblico ascolterà gli esperti del settore durante i keynote dal vivo, inclusi i leader di John Deere e AMD.

Visita CES.tech per tutti gli aggiornamenti del CES 2023, i dettagli sulla registrazione e la pagina dei media per tutte le risorse per la stampa.