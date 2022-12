Diablo Immortal, tutte le novità dell’aggiornamento Terror’s Tide

Dopo il primo grande aggiornamento di ottobre, Diablo Immortal ha ricevuto il suo secondo importante aggiornamento intitolato Terror’s Tide, introducendo tonnellate di nuovi contenuti nel gioco, in particolare la prima nuova area post-lancio, nota come Stormpoint. Questa zona porta con se anche una nuovissima missione primaria, mostri e boss.

L’aggiornamento Terror’s Tide per Diablo Immortal porta nuovi contenuti che interesseranno sia i giocatori esperti che quelli che hanno appena iniziato. In particolare, tutti i server saranno impostati su un livello di eccellenza del server di 320 (se sono al di sotto di tale livello) e le ricompense massime in esperienza per coloro che sono al di sotto del livello di eccellenza del server sono state raddoppiate.

Poiché la nuova zona Stormpoint sarà disponibile solo per i giocatori di livello 60 che hanno raggiunto la difficoltà Inferno III e completato la missione Starsign, queste modifiche dovrebbero consentire ai giocatori di livello inferiore di raggiungere rapidamente il nuovo contenuto.

I giocatori di livello superiore beneficeranno anche delle modifiche al sistema Eroe e alle difficoltà Inferno.

Sono in arrivo tre nuove Difficoltà Infernali (VI, VII e VIII) insieme a tre nuovi alberi modello. Gli alberi campione ora si sbloccheranno anche a diverse difficoltà infernali per aiutare la progressione a sentirsi più gratificante. Anche le Difficoltà Infernali hanno visto modifiche ai livelli precedenti.

I giocatori possono formare gruppi dalle Difficoltà I-IV e le nuove Difficoltà vengono sbloccate sconfiggendo i boss. Inoltre, le ricompense dei boss Helliquary sono state ridimensionate alla difficoltà Inferno, quindi difficoltà Inferno più elevate si tradurranno in ricompense proporzionalmente più alte.

Terror’s Tide offrirà anche molti altri contenuti, tra cui cinque nuove gemme leggendarie, la possibilità di personalizzare nuovamente la testa del tuo personaggio, la rielaborazione di oggetti e abilità, correzioni di bug e un nuovo Battle Pass.

Questo aggiornamento è uno spettacolo gradito sia per i giocatori di lungo termine che per i nuovi giocatori di Diablo Immortal. Puoi aspettarti centinaia di ore di gioco se sei disposto a sopportare l’avida monetizzazione e gli aggiornamenti frequenti.

