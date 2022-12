Perché un Twitter Phone sarebbe una pessima idea per Elon Musk

Il proprietario di Twitter Elon Musk sta tentando di trascinare i suoi accoliti in un’altra ribellione, questa contro Apple. In un tweet delle sorse ore ha affermato che la società sta minacciando Twitter di essere bannata dall’App Store, presumibilmente per costringerlo ad aumentare la moderazione dei contenuti pena il rischio di rimozione dall’ecosistema iOS. Anche Google è stato nel mirino più o meno per lo stesso motivo. Elon Musk ha già preso in considerazione la realizzazione di un Twitter Phone ma, come Amazon sa bene, è quasi impossibile sconfiggere il duopolio Apple – Google.

Ma cosa succederebbe se l’App Store e il Play Store dovessero eliminare Twitter dai loro giardini recintati? Un modo in cui potrebbe rispondere oltre alle cause legali è rivolgersi direttamente al consumatore per l’hardware mobile. Dopotutto, l’hardware originale offre molte opportunità per margini imbottiti. Bene, la scorsa settimana, Musk ha indicato la volontà di fare proprio questo.

Ma come sarebbe il Twitter Phone? In pratica, e in qualche modo paradossalmente, potrebbe eseguire Android. Sappiamo già che Android in versione open source può essere biforcato per qualsiasi scopo, quindi Google non dovrebbe veder arrivare soldi, tranne che si voglia avere in licenza le app di Google o il Play Store (ma in tal caso non cambierebbe nulla): i tablet Fire di Amazon eseguono Android senza nessuno dei servizi Google e ci sono una manciata di prodotti per uso commerciale come i POS con basi in Android senza Google.

Anche il campo degli sviluppatori per Android è piuttosto abbondante e sarebbe rapido da assumere per un’esigenza così opportuna. Basti dire che ci dovrebbe essere una logica incredibile per allontanarsi da questa scelta prevedibile.

Tuttavia, Amazon è riuscita ad avere successo nel mondo dei tablet ma è fallito miseramente in quello degli smartphone. Qualche giorno fa siamo tornati sull’argomento Amazon Fire Phone analizzando il perché l’azienda non è riuscita ad avere successo, cancellando il progetto quasi immediatamente.

via