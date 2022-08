WhatsApp, disponibile in beta la funzione per ripristinare i messaggi cancellati

Di tanto in tanto, potresti inviare un messaggio WhatsApp a un destinatario indesiderato. Oppure potresti inviare un messaggio WhatsApp non intenzionale a un destinatario previsto: funziona in entrambi i modi. Per fortuna, c’è un’opzione per eliminare quei messaggi inviati e non farli vedere mai più a nessuno, purché ti rendi conto del tuo errore in tempo utile. Ma cosa succede se hai eliminato il messaggio sbagliato o, peggio ancora, lo hai eliminato solo per te stesso anziché per tutti i destinatari in una chat di gruppo?

WhatsApp sta ora testando nell’ultima versione beta un modo per ripescare il tuo messaggio dal vuoto oscuro dell’eliminazione.

All’inizio di giugno, abbiamo segnalato che WhatsApp stava testando un’opzione per annullare l’eliminazione accidentale dei messaggi. WABetaInfo segnala che la funzione è ora disponibile per una manciata di beta tester su Android con la versione 2.22.18.13 dell’app (scarica tramite APK Mirror), ma alcuni utenti potrebbero trovare l’opzione per annullare l’eliminazione anche su versioni precedenti. L’attivazione per più beta tester è prevista nelle prossime settimane.

Dopo aver eliminato un messaggio per te stesso, viene visualizzata una notifica in basso a conferma dell’eliminazione. Ha anche un pulsante Annulla per aiutare a recuperare il messaggio eliminato. Attenzione, la notifica è visibile solo per pochi secondi, ed è tutto il tempo che hai per cambiare idea e salvare il messaggio.

Molte app hanno un flusso di interfaccia simile per annullare un’attività, Gmail è il principale tra quelle basate sulla comunicazione. WhatsApp porta le cose oltre con questa funzione, che è una sorta di annullamento-annullamento-invio.

La disponibilità della funzione in versione beta significa che non è garantito che diventi disponibile in futuro sulla versione stabile, anche se tutto orta a pensare a ciò.

