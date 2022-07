Perché Android è perfetto per le piattaforme fitness connesse

Le piattaforme fitness connesse come Peloton, Tonal e Hammerhead, sono esplose negli ultimi anni a causa della pandemia di COVID-19 e della maggiore disponibilità di solide piattaforme di allenamento da casa. Guardando ai servizi più popolari, possiamo notare che sono tutte basate su Android.

Android alimenta molte delle piattaforme di fitness connesse più popolari oggi disponibili. La combinazione della sua versatilità, costo e personalizzazione lo rendono una scelta facile per le aziende che cercano di migliorare la propria piattaforma sul mercato e, in generale, la scalabilità.

La scelta ricade su Android per il costo e la flessibilità

Le due principali motivazioni per scegliere Android sono senza dubbio il costo, visto che si tratta di un sistema operativo open source, e la flessibilità di personalizzazione in base alle proprie esigenze.

Uno dei motivi principali per cui molte aziende, sia di fitness che di altro tipo, scelgono Android come sistema operativo su cui basarsi è il costo. Il progetto AOSP è gratuito per i produttori da scaricare, modificare e ridistribuire come meglio credono. La bassa barriera all’ingresso è interessante e la ricchezza di sviluppatori Android consente di creare un team altamente qualificato per creare l’esperienza utente perfetta per qualsiasi dispositivo digitale.

Ma non si tratta solo di costi: Android è anche altamente personalizzabile. Poiché è open source e funziona su un numero enorme di piattaforme hardware, può essere progettato per funzionare in una varietà di situazioni.

Trattandosi poi del sistema operativo più usato al mondo, Android è anche dotato di grandi misure di sicurezza. Android è un sistema operativo intrinsecamente sicuro che è in continua evoluzione grazie ad aggiornamenti regolari e patch di sicurezza.

Dal secondo avvio, Android protegge l’integrità del sistema operativo e i dati dell’utente con Verified Boot, che garantisce che tutto il codice eseguito provenga da una fonte attendibile, l’OEM, e non sia stato modificato o sostituito. Il kernel SELinux limita il controllo del sistema, utilizzando i controlli di accesso obbligatori (MAC) per limitare l’accesso ai privilegi di superutente (root) e verificare l’integrità delle applicazioni, proteggendo il sistema da app maligne. Ogni app viene eseguita anche in una sandbox isolata, che limita l’accesso di qualsiasi app al sistema operativo e ad altre app.

L’accoppiata fitness + Android sarà in costante crescita

Il fitness connesso ha una varietà di vantaggi e i consumatori lo vedono. Sono finiti i giorni in cui si doveva andare in palestra per il miglior allenamento, poiché la maggior parte dell’esperienza è ora disponibile nelle comodità di casa. La comodità da sola incoraggia i consumatori a interagire più spesso e con regolarità, il che porta alla fidelizzazione dei clienti e a risultati migliori.

E grazie alla flessibilità di Android, ogni produttore può sviluppare dispositivi da poter vendere ai propri clienti con la certezza che il supporto software non sarà un qualcosa di cui preoccuparsi.

Se state cercando di potenziare la vostra strategia go-to-market per un prodotto fitness connesso, Android è la risposta.

Fonte