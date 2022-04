Sony Xperia 10 II si aggiorna ad Android 12

Verso la fine del mese scorso, Sony ha lanciato aggiornamenti stabili di Android 12 per Xperia 10 III e Xperia Pro-I. L’aggiornamento ha portato tutte le nuove funzionalità di Android 12 sui dispositivi, insieme alle patch di sicurezza Android di febbraio 2022. A distanza di quasi un mese, Sony sta ora lanciando un aggiornamento simile per il vecchio Xperia 10 II, ma include patch di sicurezza più recenti.

L’aggiornamento ad Android 12 per il Sony Xperia 10 II ha iniziato a essere distribuito agli utenti del sud-est asiatico. Pesa circa 900 MB e ha il numero di versione 59.2.A.0.422. Come accennato in precedenza, l’aggiornamento porta tutte le nuove funzionalità di Android 12 sul dispositivo, ma non include le vecchie patch di sicurezza di febbraio 2022. Invece, Sony sta inviando l’aggiornamento con le patch di marzo 2022.

Uno screenshot dell’aggiornamento condiviso su Reddit rivela inoltre che l’aggiornamento non influirà sui dati degli utenti. Inoltre, rivela anche che gli utenti non potranno tornare alla versione precedente di Android 11 dopo aver installato l’aggiornamento.

Sony non ha condiviso una sequenza temporale di rilascio per altre regioni al momento, ma ci aspettiamo che l’azienda rilasci l’aggiornamento in altre regioni nelle prossime settimane. Se non avete già ricevuto l’aggiornamento, potete verificarne la disponibilità manualmente andando alla sezione degli aggiornamenti software nelle impostazioni del dispositivo.

In alternativa, potete scaricare il pacchetto firmware completo utilizzando lo strumento XperiFirm di IgorEisberg, membro senior di XDA. Dopo aver scaricato il pacchetto firmware, potete installarlo sul telefono utilizzando Flashtool (GUI) o Newflasher (CUI).

Per chi non lo sapesse, Android 12 è un enorme aggiornamento che offre molte funzionalità e miglioramenti. Ci si può aspettare di vedere nuove aggiunte al design grazie al Material You, il pannello Impostazioni rapide rinnovato, Privacy Dashboard, nuovi widget della schermata iniziale, indicatori di privacy della fotocamera e del microfono e altro ancora.

VIA