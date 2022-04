Google Traduttore può adesso cambiare in automatico la lingua di Gboard

Non si può negare l’utilità di Google Traduttore quando si cerca di controllare rapidamente il significato di una parola sconosciuta o di tradurre un’intera frase. Un problema minore ma fastidioso è il passaggio dalla tastiera predefinita a quella della lingua straniera ogni volta che si deve digitare in una lingua estera.

Fortunatamente l’app sta ora ricevendo un elegante aggiornamento che dovrebbe aiutare a risolvere il problema. Il recente aggiornamento di Google Traduttore aggiunge la possibilità per Gboard su Android di cambiare automaticamente la lingua quando si inserisce il testo in una lingua diversa da quella predefinita.

Supponete di avere l’italiano come lingua Gboard selezionata. Se avviate Google Traduttore e selezionate l’arabo, ad esempio, come lingua “Traduci da”, Gboard passerà automaticamente alla tastiera araba non appena viene aperto il campo di testo per iniziare a digitare.

Allo stesso modo, se si passa a una lingua diversa, ad esempio lo spagnolo, la tastiera passerà automaticamente dalla lingua precedente allo spagnolo. Infine, Gboard tornerà immediatamente alla lingua predefinita dopo essere uscito dalla schermata di traduzione.

In passato, era possibile toccare l’icona del globo appena a sinistra della barra spaziatrice se la lingua da tradurre era una delle lingue di sistema scelte, altrimenti si doveva accedere alle impostazioni di Gboard per selezionarla manualmente. Questo aggiornamento rende le cose molto più semplici. Possiamo confermare che la funzione è attiva sulla versione 6.33 di Google Translate ed è compatibile con l’attuale versione stabile di Gboard.

Nel caso foste interessati a provare la cosa, vi invitiamo a cliccare sul nostro app box sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

VIA