Le novità del Google Play Store ad aprile 2022

Un altro mese, un altro ciclo di aggiornamenti di sistema che Google rilascia non solo ai propri smartphone Pixel ma anche alla piattaforma del Play Store. Insieme a una manciata di correzioni critiche per tutte le piattaforme dell’azienda, sono in arrivo alcune modifiche di base al Play Store, anche se non è chiaro se gli utenti se ne accorgeranno.

Il changelog di questo aggiornamento non è il più lungo che abbiamo individuato da quando Google ha iniziato a segnalare i suoi aggiornamenti di sistema con voci dettagliate ogni mese. Le note sulla patch del Play Store sembrano offrire le uniche modifiche effettive che si noteranno nell’uso quotidiano, ma con un problema. Tutti e sette i punti sono identici a quelli ottenuti a marzo, anche nell’ordine in cui sono elencati.

Anche se Google potrebbe continuare il suo lavoro su opzioni come i giochi “Riproduci mentre scarichi” e la fatturazione di terze parti, è improbabile che lo faccia senza un elenco più dettagliato. Tuttavia, ci sono una manciata di punti che vale la pena portare all’attenzione. Sono disponibili alcune correzioni di bug critici non specificati per tutte le piattaforme di Google, inclusi Auto, Telefono, Tablet, TV e Wear OS, così come gli aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema di base che mantengono i dispositivi connessi al Web.

Il changelog completo è il seguente:

Correzioni critiche [Auto, telefono, tablet, TV, Wear OS] Correzioni di bug relative a connettività dei dispositivi, servizi per gli sviluppatori, sicurezza ed emergenza, gestione e diagnostica del sistema e servizi correlati a utilità. [1][2] Gestione dell’account [Auto, telefono, TV] Gli utenti possono visualizzare le Impostazioni dell’account in modalità a due riquadri (solo per dispositivi pieghevoli e con schermi di grandi dimensioni).[2] Giochi [Telefono, TV] Con l’aggiornamento del profilo dei servizi per i giochi di Play, gli utenti potranno gestire meglio le proprie impostazioni della privacy. [2] Google Play Store Miglioramenti alla funzionalità Gioca durante il download per consentire ai giocatori di iniziare a usare giochi per dispositivi mobili durante il download dell’app per ridurre i tempi di attesa. [3]

Nuove funzionalità per scoprire app e giochi di tuo gradimento. [3]

Ottimizzazioni che permettono download e installazione più rapidi e affidabili. [3]

Nuove funzionalità per i programmi Play Pass e Play Points. [3]

Miglioramenti al servizio Fatturazione Google Play. [3]

Miglioramenti costanti a Play Protect per proteggere il tuo dispositivo. [3]

Ottimizzazioni delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti a sicurezza, stabilità e accessibilità. [3] Sicurezza ed emergenza

[Telefono] Con gli avvisi di attacco aereo per l’Ucraina, se ti trovi in una zona in cui il governo ucraino ha emesso un avviso di attacco aereo, puoi ricevere una notifica quando viene emesso l’avviso di attacco aereo e un’altra quando viene annullato. Il governo dell’Ucraina fornisce tutte le informazioni relative agli attacchi aerei

