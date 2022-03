La ESA lancia il project Camaliot: usare il chip GPS degli smartphone per migliorare le previsioni meteo

Tutti i nostri smartphone contengono una serie di sensori che svolgono silenziosamente il loro lavoro ogni giorno. Potreste sapere che il vostro smartphone ha un chip GPS, sensori biometrici e magnetometri, ma molti smartphone dispongono anche di barometri per misurare la pressione dell’aria e un piccolo numero può persino misurare la temperatura dell’aria. Ora, il Project Camaliot dell’ESA vuole utilizzare i dati dei sensori degli smartphone Android collegati ai satelliti per migliorare le previsioni meteorologiche per tutti.

L’Agenzia spaziale europea (ESA) sta finanziando il progetto di ricerca Camaliot che ha lo scopo di utilizzare specificamente il chip GPS del dispositivo per collegare gli utenti di smartphone Android in tutto il pianeta e raccogliere dati che alla fine miglioreranno la precisione delle previsioni meteorologiche.

Chiunque può entrare a far parte del Project Camaliot dell’ESA purché si abbia Android versione 7.0 o successiva e uno smartphone con capacità di navigazione satellitare a doppia frequenza. Camaliot ha fornito un elenco di poco più di 50 telefoni più recenti che possono partecipare, inclusi i modelli Google Pixel e Samsung Galaxy.

Secondo le FAQ dell’app, il servizio registrerà dati come la potenza del segnale e la distanza tra i satelliti. I ricercatori ritengono di poter raccogliere ancora più informazioni sulle condizioni atmosferiche, come le variazioni della saturazione dell’umidità, da quei segnali satellitari.

I ricercatori di Camaliot vogliono utilizzare questi dati e combinarli con il machine learning (proprio come fa Google per migliorare il servizio di Maps) per apportare miglioramenti ai modelli di previsione meteorologica. Un altro obiettivo è tenere traccia dei cambiamenti ionosferici per aiutare a monitorare anche il tempo spaziale.

Il progetto ha ambizioni ancora più grandi per il futuro se dovesse decollare, possibilmente un giorno raccogliendo informazioni sui sensori dai dispositivi connessi all’IoT.

Se siete pronti per contribuire a migliorare le previsioni del tempo per tutti, potete scaricare Camaliot seguendo il collegamento al Play Store di seguito, quindi seguire le istruzioni all’interno dell’app per iniziare a utilizzarla.

VIA