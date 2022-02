Octopath Traveler: Champions of the Continent arriva sul Play Store

Square Enix sta dando il meglio di se per pubblicare quanti più giochi possibile sul Play Store di Android. A questo proposito, dopo avervi segnalato la disponibilità di Chocobo GP, adesso è la volta di Octopath Traveler: Champions of the Continent. Il titolo è approdato sul Play Store in fase di pre-registrazione, con la disponibilità effettiva prevista per il 22 marzo.

Tecnicamente Octopath Traveler non è una novità assoluta, visto che è un popolare gioco di ruolo Square Enix che ha fatto scalpore su Nintendo Switch nel 2018 e successivamente è stato portato su Stadia, PC e Xbox One negli anni successivi. Ad ogni modo, è un gioco che tira i vecchi fili della nostalgia grazie alla sua deliziosa grafica HD-2D che imita l’aspetto dei giochi di ruolo di Square degli anni ’90, il tutto pur offrendo una moderna grafica 3D.

Vedendo che Octopath Traveler è stato un successo su più piattaforme, Square ha deciso di sfruttare la polarità del marchio con un gioco per dispositivi mobili. Questo gioco per smartphone è stata un’esclusiva del Giappone sin dalla sua uscita nel 2020 ma ora Square Enix ha annunciato che Octopath Traveller: Champions of the Continent arriverà negli Stati Uniti e in Europa quest’anno.

La pixel art 2D, migliorata con effetti 3D-CG, dà vita al meraviglioso mondo di Orsterra con ambienti splendidamente stilizzati pieni di missioni secondarie, boss pericolosi e tesori. Combattimento strategico ed esaltante

Un evoluto sistema di combattimento in stile comando utilizza fino a otto membri del gruppo, con controlli a scorrimento che consentono una rapida selezione dei comandi. Una lista massiccia

Con oltre 64 personaggi al lancio, esplora una combinazione infinita di personaggi per costruire la tua squadra definitiva. Scegli la squadra giusta per il combattimento giusto e regna vittorioso sul campo di battaglia. Scegli la tua avventura: Regno dei Tiranni

Gli “Eletti” devono insorgere contro i grandi mali di Orsterra. Quali pericoli incontrerai durante il tuo viaggio? Non importa con quale trama inizi, puoi viverle tutte!

Nel caso foste interessati al gioco, vi basterà cliccare sul nostro app box sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.