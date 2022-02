Perché il Samsung Galaxy S22 è meglio del Galaxy S22+

La presentazione della serie Galaxy S22 di Samsung ci ha lasciati con una fascia alta Android fratturata fra il top rappresentato dal modello Ultra e una fascia più bassa rappresentata dalla versione standard e da quella Plus. Ma se il Galaxy S22 Ultra è pensato per chi vuole il meglio del meglio con un comparto fotografico di altissimo livello, a chi si rivolgono i Samsung Galaxy S22 e S22+?

A differenza dell’anno scorso in cui la versione base di Galaxy S21 ha una scocca realizzata in plastica mentre la versione Plus in vetro, quest’anno entrambi i Galaxy S22 possono contare su una protezione in vetro Corning Gorilla Glass Victus+ sia sul fronte che sul retro. insomma, i due smartphone condividono gran parte delle caratteristiche tecniche, tranne che per la dimensione del display e, di conseguenza, la capacità della batteria e la presenza della tecnologia UWB nella versione Plus.

Venendo alle caratteristiche tecniche, i due smartphone sono dotati di:

Smartphone Galaxy S22 Galaxy S22+ Chipset Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 RAM & Storage 8+128, 8+256GB 8+128, 8+256GB Display Dynamic AMOLED 2x 6,1″ FHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (10-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.300nit Dynamic AMOLED 2x 6,6″ FHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (10-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.750nit Software Android 12 / One UI 4.1 Android 12 / One UI 4.1 Batteria 3.700mAh, ricarica cablata 25W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF 4.500mAh, ricarica cablata fino a 45W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF Fotocamere posteriori 50MP f/1.8 principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, FOV 85°; 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°; 10MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, OIS, f/2,4, FOV 36° 50MP f/1.8 primary, Dual Pixel AF, OIS; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP f/2.4 3x optical zoom sensor with OIS; 30x digital zoom Fotocamera anteriore 10MP f2.2 10MP f2.2 Connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultra-wideband Dimensioni 70.6 x 146 x 7.6mm, 168g, IP68 75.8 x 157.4 x 7.6mm, 196g, IP68 S Pen – – Colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green, and Pink Gold Phantom Black, Phantom White, Green, and Pink Gold

La maggiore discriminante a nostro avviso è la compattezza e l’autonomia: se Samsung è riuscita a fornire almeno 24 ore di autonomia alla versione standard, a nostro avviso questa è quella da acquistare per chi è alla ricerca di un top di gamma. Anche perché ci sono 200 euro di differenza (879 euro per il Galaxy S22, 1.079 euro per il Galaxy S22+).