Blackview A95 ufficiale: tanto bello quanto potente ed economico

Blackview sta guadagnando sempre più attenzione qui in Italia per via dei suoi smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo (quello che un tempo era Xiaomi) e non sorprende che c’è tanta attesa per il nuovo Blackview A95, smartphone che fa delle linee pulite e della bellezza il suo cavallo di battaglia. L’azienda lo ha svelato nelle scorse ore con la commercializzazione che avrà inizio a partire dal 21 febbraio.

Adottando i processi e le tecnologie di finitura più recenti (dal processo ICM, di elettrodeposizione sottovuoto, il rivestimento nano-ottico sottovuoto a 8 strati e la tecnologia laser 3D, passando per il pannello posteriore e il telaio appiattito con effetti scintillanti e traslucidi), il Blackview A95 punta tantissimo sull’estetica.

Per sembrare più accattivante, l’A95 introduce sorprendenti macchie di colore. “Immagina l’oceano estivo sotto il caldo sole di mezzogiorno, la bianca luce del nord nel cielo notturno e la nebulosa abbagliante nella galassia infinita, da cui derivano i nomi di Summer Ocean Blue, Aurora Night Black e Fantasy Galaxy Rainbow delle colorazioni”. Aspetto spettacolare a parte, raggiunge un perfetto equilibrio peso-spessore, offrendo agli utenti uno smartphone sottile 8,55 mm e leggero 195 g.

“Oggi le persone optano per uno smartphone non solo per la sua funzionalità ma anche per il suo design unico che completa i loro stili. Questo è ciò per cui sviluppiamo gli smartphone Blackview della serie A: l’integrazione di tecnologie ed estetica aggiornate.” ha affermato il CEO di Blackview. “Crediamo che una volta che questi due fattori si incontrano perfettamente, nascano degli smartphone che si differenziano dalla massa. Il Blackview A95 non fa eccezione e offre una nuova interpretazione di ciò in cui persistono i telefoni della serie A, incorporando tante tecnologie all’avanguardia quante soluzioni di design all’avanguardia, una maggiore durata della batteria e sensori e algoritmi della fotocamera avanzati. Il tutto offrendo un esperienza utente completamente nuova”.

Specifiche tecniche

Bisogna tenere a mente che il Blackview A95 è pur sempre uno smartphone di fascia medio bassa che arriverà a un prezzo intorno ai 150 euro. Detto questo, lo smartphone può contare su:

SoC Mediatek Helio P70

Display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD

Memoria da 8 + 128 GB (LPDDR4X e UFS 2.1) espandibile via microSD

Tripla fotocamera posteriore (la principale è una Sony IMX376 da 20 MP)

Sensore di impronte digitali capacitivo posto sul lato

Batteria da 4380 mAh con ricarica rapida da 18W (da 0 a 60% in 40 minuti, da 0 a 100% in 80 minuti)

Sistema operativo Android 11 con Doke OS 2.1

Disponibilità e prezzo di Blackview A95

Blackview A95 sarà disponibile dal 21 febbraio e, per le prime 72 ore (fino al 23 febbraio), potrà essere acquistato al prezzo promo di $159,99 su Aliexpress.