Come installare la TWRP e le Custom ROM | Guida

Guida passo passo su come procedere per scaricare e installare la TWRP recovery sul proprio smartphone o tablet Android e, in seguito, su come installare una Custom ROM.

Trattandosi di un sistema operativo open source, chiunque può scaricare il codice sorgente di Android, modificarlo e adattarlo alle proprie esigenze. È proprio questo che rende il modding possibile, con tanti sviluppatori indipendenti che realizzano delle Custom ROM per mantenere aggiornati degli smartphone che non ricevono più aggiornamenti ufficiali dal produttore.

Per poter procedere all’installazione delle Custom ROM è necessario dapprima avere il bootloader sbloccato (processo che varia in base al produttore dello smartphone) e aver installato già una recovery custom che permetta il flash delle stesse.

In questa guida passo passo, vi mostreremo come scaricare e installare la TWRP sul vostro smartphone e, successivamente, come procedere all’installazione di una Custom ROM. Tenete a mante che avete sempre la necessità di avere il bootloader sbloccato.

Come installare la TWRP

Il modo più semplice per scaricare e installare la TWRP è attraverso l’app ufficiale (che necessita dei permessi di root):

Official TWRP App | Link

In caso non aveste accesso al root dello smartphone o non si trattasse di una versione ufficiale, qui di seguito vi proponiamo una guida all’installazione che necessita solo di un PC Windows e di una connessione a internet:

Scaricate la recovery

Effettuate il download e installate i driver adb/fastboot per il PC Windows QUI

Scaricate ed installate i driver per il vostro smartphone

Scaricate la recovery per il vostro smartphone, rinominatela twrp.img e copiatela nella cartella ADB

Abilitate le opzioni sviluppatore sullo smartphone (7 tap sul numero di build)

Dalle opzioni sviluppatore, abilitate il Debug USB

Dal computer Windows, entrate nella cartella ADB ed aprite il CMD

Collegate lo smartphone al PC mediante il cavo USB

Digitate correttamente le seguenti stringhe di testo sul prompt dei comandi o CMD (ad ogni trattino cliccate su Invio): adb devices – adb reboot bootloader – fastboot devices

A questo punto digitate la seguente stringa per flashare la TWRP: fastboot flash recovery twrp.img

Come installare una Custom ROM

Per installare una Custom ROM sul vostro smartphone o tablet Android, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito: