Remote Play di Sony supporta finalmente il DualSense su Android 12

Un tweet pubblicato da Sony ha annunciato che i possessori di PlayStation 5 saranno finalmente in grado di accoppiare il controller DualSense di PS5 ai dispositivi Android 12 per sfruttare al meglio l’app Remote Play. iPhone e iPad possono essere accoppiati a un controller DualSense sin dalla primavera, quindi Sony è stata sicuramente un po’ in ritardo nel portare il supporto ad Android.

Oltre a ciò, il nuovo aggiornamento dell’app Remote Play per Android 12 aggiunge anche diverse funzionalità DualShock 4 all’app, tra cui il touchpad, il sensore di movimento, il rombo e l’indicatore della batteria.

New PS Remote Play update for Android 12 users enables pairing with a DualSense wireless controller, and new DualShock 4 features including touchpad, motion sensor, rumble and battery indicator: https://t.co/4fpa77Ggi5 Live now globally! pic.twitter.com/kmTCVTpjqt — PlayStation (@PlayStation) November 16, 2021

Il Remote Play è stata una funzione molto utile sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5 per un po’, permettendo di giocare ai giochi PS in remoto da un dispositivo diverso (solo via WiFi, niente 4G/5G). Il servizio p strutturato in maniera tale da permettere il gaming da remoto da Mac, PC, laptop, smartphone o da una seconda PS5 o PS4. Tecnicamente, Remote Play è nato con la PlayStation 3, ma ha funzionato solo con un secondo dispositivo a marchio PlayStation (come PlayStation Vita o PSP).

PlayStation 5 ha introdotto un nuovissimo controller, il DualSense, che presenta un feedback tattile immersivo, un microfono integrato, trigger adattivi dinamici e altre nuove aggiunte. Queste novità hanno richiesto del tempo prima di poter essere supportate per intero da Android.

A partire da oggi, i possessori di PS5 e di un controller wireless DualSense potranno finalmente accoppiarlo con il proprio smartphone Android 12 tramite l’app PS Remote Play, portando quasi tutte le funzionalità del controller direttamente sul proprio telefono.

Tecnicamente il controller wireless DualSense può anche essere associato a uno smartphone dotato di Android 11, ma alcune delle funzionalità più interessanti andranno perse, come il supporto per il rumble, il touchpad, i LED e il controllo indipendente sugli attuatori sinistro e destro.

VIA