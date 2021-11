Volete investire nei Bitcoin e nelle altre criptomonete? Provate Yuan Pay Group

Le criptovalute vengono considerate ormai il denaro del futuro ma, per via della loro complessità e della loro volatilità, non sono ancora entrate nelle vite di tutti. Di fatto, il potenziale è ancora molto più elevato di quanto viene sfruttato adesso. Per semplificare l’acquisto e la vendita di criptomonete sono nate diverse piattaforme online che consentono di convertire le monete classiche (euro, dollaro ecc.) in Bitcoin, Etherium ed altre criptomonete. Una di queste piattaforme è Yuan Pay Group.

Vista la grande volatilità delle criprovalute, è fondamentale avere una piattaforma che permetta di intuire, nei limiti del possibili, le variazioni che avrà il mercato di ogni singola criptomoneta su cui si vuole investire. A questo proposito, il software Yuan Pay Group utilizza una tecnologia algoritmica avanzata per fornire analisi di mercato approfondite e di qualità.

Nello specifico, l’algoritmo avanzato prende in considerazione grandi quantità di informazioni sui prezzi storici, indicatori tecnici e condizioni di mercato correnti al fine di determinare quando un’opportunità di trading potenzialmente redditizia si materializza nel mercato digitale.

La semplicità di utilizzo del sito ufficiale Yuan Pay Group la si nota dal fatto che necessita di appena 3 passaggi per essere pronta ed operativa:

Creazione di un account gratuito (il nuovo account verrà attivato entro pochi minuti dalla registrazione)

Deposito dei fondi (requisito di deposito minimo sulla piattaforma è di $250)

Inizio del trading

È bene specificare che è completamente gratuito accedere alla piattaforma di trading Yuan Pay Group. Infatti, non addebitano alcuna commissione per la registrazione del nuovo account e, inoltre, Yuan Pay Group non addebita alcuna commissione per depositi e prelievi. L’unico vincolo è quello di dover investire un minimo di £ 250 per iniziare a fare trading con questo strumento.