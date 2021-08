Google Pixel 6 Pro avrà il sensore di impronte sotto il display… ma in una posizione poco ergonomica

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro non sono stati ancora presentati ufficialmente ma Google ha già condiviso molto su di loro quando ha annunciato i telefoni all’inizio di questo mese. Abbiamo visto molte immagini di Android 12 in esecuzione sui nuovi dispositivi, ma nessuno degli scatti della schermata di blocco ha suggerito la posizione del sensore di impronte digitali in-display. Hiroshi Lockheimer potrebbe però aver appena svelato il mistero.

L’SVP di Android all’interno di Google ha twittato (e poi cancellato rapidamente) uno screenshot del suo nuovo sfondo insieme allo stile Material You della schermata di blocco. Mishaal Rahman di XDA si è accorto che lo screenshot è stato probabilmente scattato su un Google Pixel 6 Pro. Non sorprende che il capo di Android stia testando il prossimo smartphone top di gamma di Google, soprattutto visto che con il rilascio che si avvicina rapidamente.

Hiroshi Lockheimer apparently posted (and then deleted) a screenshot from what's likely the Pixel 6 Pro (the image resolution was 1440×3200.) The phone is connected to Verizon 5G, likely the carrier's sub-6GHz network. Also shown is the position of the UDFPS.

H/T @jspring86az pic.twitter.com/Pessh7RvNV

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 24, 2021