Xiaomi terrà un evento mondiale il 15 settembre, anticipando Apple

Xiaomi ha annunciato di aver organizzato un evento di presentazione pensato per il mercato Global il prossimo 15 settembre. Considerando che Apple dovrebbe tenere un evento di presentazione per i nuovi iPhone il 23 settembre, Xiaomi anticiperebbe la mela morsicata di 8 giorni.

We promise this will be an exciting moment for all of you!

Save the date, don't miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu

— Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021