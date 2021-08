Google semplifica il login sui siti di terze parti grazie alle nuove Services API

Google sta semplificando ulteriormente il proprio servizio di login su siti web di terze parti, tra cui “Accedi con Google” e “One Tap”, in un unico kit di sviluppo software (SDK). La società ha recentemente annunciato la nuova famiglia di Services API, chiamata Google Identity Services, a questo scopo.

In un post sul blog, Google ha evidenziato che il nuovo SDK include il pulsante “Accedi con Google” e One Tap, con entrambi che utilizzano token sicuri anziché password per aiutare gli utenti ad accedere a siti web e app supportati in maniera sicura.

La società afferma che le nuove Services API di Google aiuteranno gli sviluppatori a fornire un’esperienza di accesso semplice e conveniente senza compromettere la privacy e la sicurezza dell’utente.

La società indica che:

“Con i nuovi servizi di identità di Google, abbiamo combinato la sicurezza leader del settore di Google con la massima comodità di un facile accesso per offrire un’esperienza che protegge gli utenti, facilitando l’acquisizione di nuovi utenti e l’accesso senza interruzioni per gli utenti di ritorno“.

Il suo prompt “Accedi con Google” mostra il nome e la e-mail con una migliore coerenza UI/UX sul web (sia desktop che mobile). Google ha anche messo in atto diverse misure per proteggere gli utenti da vulnerabilità come il clickjacking, il tracciamento dei pixel, ecc.

C’è da dire che, in termini di privacy generale, l’accesso ai propri account tramite Google non è mai stato e non sarà mai una buona soluzione. Di contro, il consiglio è quello di creare delle credenziali di accesso differente e uniche per ogni sito web e, per aiutare nella gestione di queste, scaricare un password manager come Bitwarden (open source).

VIA