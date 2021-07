Android 12 beta 3 ufficiale | Novità

A distanza di 3 settimane dal rilascio della beta 2.1, gli sviluppatori di Google hanno rilasciato al pubblico Android 12 beta 3. Le novità di questa build sono parecchie e avvicinano molto il sistema operativo alla sua forma finale.

Una delle novità di Android 12 beta 3 riguarda gli screenshot di intere pagine. Una volta catturato uno screenshot, una piccola icona in basso permetterà di espanderlo catturando anche ciò che non è in vista. Sfortunatamente però, per il momento questa funziona è attiva solo nelle app installate sullo smartphone ma non sulle pagine web.

A seguire troviamo una nuova ricerca universale sul dispositivo che in precedenza era trapelata e una rotazione automatica più veloce.

La nuova rotazione dello schermo basata sul viso sfrutta la fotocamera frontale anziché solo l’accelerometro, tenendo conto di come si sta guardando il telefono per decidere se ruotare la UI o meno. È una funzione opt-in se si è preoccupati per la privacy e, come afferma Google, viene tutto elaborato sul dispositivo (è disponibile per Pixel 4 e modelli successivi). Ma Google ha anche impiegato del tempo per generare un sistema basato sul machine learning e migliorare l’autorotazione tradizionale che sfrutta solo l’accelerometro e il giroscopio, la quale è fino al 25% più veloce (non si parla di accuratezza qui).

La nuova e migliorata ricerca sul dispositivo consentirà alle app di indicizzare i dati in modo più ottimizzato e permette anche l’accesso ad altre app, se lo si consente. Supporta più lingue e pertinenza, quasi come la stessa Ricerca Google applicata ai contenuti del telefono e delle app.

Altri miglioramenti includono delle modifiche agli indicatori di privacy che sono stati implementati in Android 12 Beta 2 per un migliore supporto a schermo intero con la “modalità immersiva”. I nuovi interruttori per fotocamera e microfono possono anche essere configurati con la gestione aziendale, oltre ad alcune altre modifiche orientate agli sviluppatori.

Se siete in possesso di uno smartphone Pixel compatibile, potete semplicemente aderire al programma Android Beta online. Tuttavia, la Beta 3 è disponibile anche per Android TV se disponete di un kit di sviluppo ADT-3 e si può anche testarlo nell’emulatore Android.

