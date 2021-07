La XCOM 2 Collection disponibile su Android (DLC compresi)

A distanza di 6 anni dal lancio di XCOM: Enemy Within, gli sviluppatori di Feral Interactive hanno rilasciato ufficialmente la XCOM 2 Collection, comprensiva di tutti i DLC, sul Google Play Store di Android. Si tratta di un’ottima occasione per tutti gli appassionati del franchiste, anche se il prezzo di 27,99 euro frenerà decisamente i più.

Gli alieni dominano il pianeta con promesse di un futuro roseo per tutti coloro pronti a sottomettersi, reprimendo chiunque osi dissentire. Ai margini, disseminate in giro per il mondo, le forze della XCOM cooperano per difendere l’umanità, dar vita a una resistenza globale e riappropriarsi del pianeta.

Fra le caratteristiche principali di questa XCOM 2 Collection troviamo:

XCOM2 senza compromessi : Vivi tutta l’azione strategica a turni del classico per pc, XCOM 2: War of the Chosen, ora sul tuo telefono e tablet.

: Vivi tutta l’azione strategica a turni del classico per pc, XCOM 2: War of the Chosen, ora sul tuo telefono e tablet. Ricreato e ottimizzato per Android : Un’interfaccia utente ridisegnata rende XCOM 2 un’esperienza perfetta per gli schermi touch, con un’attenta ottimizzazione alle prestazioni.

: Un’interfaccia utente ridisegnata rende XCOM 2 un’esperienza perfetta per gli schermi touch, con un’attenta ottimizzazione alle prestazioni. Personalizza le tue squadre : Organizza la tua squadra con attenzione per prepararli alla battaglia: dovranno sopravvivere alle condizioni peggiori.

: Organizza la tua squadra con attenzione per prepararli alla battaglia: dovranno sopravvivere alle condizioni peggiori. Ogni partita è una sfida unica : Il processo procedurale di creazione delle mappe garantisce infinite combinazioni di mappe e obiettivi offrendo una rigiocabilità sconfinata.

: Il processo procedurale di creazione delle mappe garantisce infinite combinazioni di mappe e obiettivi offrendo una rigiocabilità sconfinata. Include tutti i 4 DLC: Arricchisci la formula con nuove missioni narrative, equipaggiamenti, tipologie di soldati e potenti minacce aliene tratte dai pacchetti DLC di XCOM 2.

Considerando la pesantezza dei giochi, gli sviluppatori ne consigliano l’acquisto e il download solo per i possessori dei seguenti smartphone (tutti i nuovi top di gamma sono supportati anche se non presenti in lista):

ASUS ROG Phone II

Google Pixel 3 / 3XL / 4 / 4XL

HTC U12+

OnePlus 6T / 7 / 8 / 8T / 9

Samsung Galaxy S9 / S10 / S10+ / S10e / S20 / S21

Samsung Galaxy Note9 / Note10 / Note10+ / Note20 5G

Samsung Galaxy Tab S6 / S7

Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

Vivo NEX S

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Pocophone F1

VIA