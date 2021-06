Bitdefender Mobile Security per Android: antivirus e VPN “All-in-One”

Bitdefender Mobile Security per Android è una suite di sicurezza pensata per tutti gli smartphone e i tablet del robottino verde (esiste anche una versione per iOS) che offre un pacchetto completo composto da antivirus e VPN.

Nonostante i produttori di smartphone rilasciano delle patch di sicurezza su base mensile, trimestrale o semestrale con lo scopo di sistemare i bug di sicurezza che sono stati scoperti e mettere al sicuro i dati delle persone, molto spesso queste patch lasciano aperte delle vulnerabilità che sono dovute per lo più ai siti web che si citano, alle app che si scaricano e ad altri fattori “più umani”. Ed è qui che entrano in gioco gli antivirus.

Mobile Security per Android utilizza un approccio ibrido, includendo un imbattibile rilevamento dei malware cloud-based e un ingegnoso sistema antifurto per i dispositivi Android, con un impatto quasi inesistente sulla batteria.

Dalla descrizione che ne fanno gli sviluppatori troviamo che:

Offre una VPN sicura per un’esperienza di navigazione web sempre veloce, anonima e protetta – con 200 MB/ giorno

Permette di localizzare, bloccare e azzerare in remoto il dispositivo Android in caso di furto o smarrimento

Privacy dell’account che verifica se l’account di posta elettronica è stato violato oppure no

Impatto minimo sulla durata della batteria

Compatibile con tutti gli smartphone e i tablet Android con la versione 5.0 o successiva

Dovendo avere accesso a tutta una serie di dati importanti per verificare che non siano stati compromessi, bisogna mettere una grande fiducia nelle mani di Bitdefender, come del resto su qualsiasi altro software di sicurezza (è un po’ come nel detto “chi controlla il controllore”). Navigando online abbiamo potuto notare però che non vi sono segnalazioni particolari di nessun genere relativamente alla trasparenza di quest’azienda, per cui da questo punto di vista è promossa.

Oltre ad esserci trovati bene con Bitdefender Mobile Security per Android, è bene sottolineare che la suite di sicurezza è stata votata come la migliore nel 2015, 2016, 2017 e 2020. Insomma, si tratta di un sistema All-in-One per la “pace dei sensi” in ambito informatico.

Nel caso foste interessati, Bitdefender Mobile Security per Android è disponibile in abbonamento al costo di 9,99 euro per 1 anno. Allo stesso modo, è disponibile Bitdefender Total Security che include anche la suite di sicurezza per PC Windows e macOS, dispositivi iOS e Android aò costo di 34,99 euro per 1 anno.