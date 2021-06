Netflix consente di guardare un video il cui download non è ancora terminato

Nonostante il mondo dei video ormai si è spostato per il 99% verso lo streaming online, c’è ancora spazio per la visione offline dei contenuti per tutti coloro non hanno una connessione a internet stabile e costante. Non a caso tutti i principali servizio di video streaming consentono di scaricare i loro contenuti per poi guardarli anche in assenza di connessione di rete. A queso proposito, Netflix ha fatto un ulteriore passo in avanti.

Nel caso in cui non aveste familiarità con l’idea, Netflix in realtà consente di scaricare alcuni contenuti per la visualizzazione offline, con funzionalità come Smart Download e Download per consigliare anche contenuti che potrebbero piacere. Ci sono restrizioni: alcuni titoli possono essere scaricati solo un numero limitato di volte, non si può rimanere offline per sempre e annullare l’abbonamento, ecc., ma è utile se si è pianificato un lungo viaggio e non si vuole bruciare il monte dati o non si può fare affidamento su una connessione Wi-Fi.

La novità che ha annunciato Netflix riguarda la fase di scaricamento dei contenuti. In particolare, ha annunciato che d’ora in poi è possibile guardare i contenuti multimediali parzialmente scaricati dal servizio di streaming. Non si ha bisogno del completamento al 100% del download per iniziare a guardare.

Non si tratta certo di una rivoluzione e i benefici che apporta probabilmente torneranno utili solo a una ristretta cerchia di utenti ma, come diciamo sempre, qualcosa in più che qualcosa in meno.

Per poter accedere a questa funzione, è necessario scaricare l’ultima versione dell’applicazione Netflix sul vostro smartphone o tablet Android. Qui di seguito vi lasciamo il nostro app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

VIA