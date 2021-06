Strava ha problemi nella sincronizzazione con Google Fit

A dispetto dell’aggiornamento che ha migliorato la UI dell’app e di quello recente che ha introdotto il supporto alle sfide di gruppo, l’applicazione di Strava sta avendo qualche problema di troppo con la sincronizzazione dei dati verso Google Fit.

Google Fit non è certamente la piattaforma più popolare di tracciamento delle attività fisiche ma il colosso americano l’ha strutturata in maniera tale da essere più un hub di sincronizzazione di altri servizi. Non a caso in molti sfruttano Google Fit per avere, in maniera centralizzata, tutti i propri allenamenti monitorati con diverse applicazioni.

Il problema della mancata sincronizzazione è stato segnalato per la prima volta sul subreddit Strava molto attivo, in cui gli utenti hanno notato che l’app sembrava “bloccata” da un processo automatico all’interno di Google Fit o da una revisione manuale.

“Per proteggere il tuo account, Google ha bloccato questo accesso.” È un problema comune con le app che utilizzano le API di Google. Sebbene la porzione di utenti Strava che sincronizza i dati di fitness appaia piccola, sembra che il problema si estenda a tutti.

Prima di oggi la documentazione di supporto di Strava è stata aggiornata con un messaggio che riconosceva il problema di sincronizzazione. “La connessione di Strava con Google Fit è in fase di revisione“, afferma, “e prevediamo che venga approvata presto“. Insomma, gli sviluppatori di Starava sono a conoscenza del problema ma non hanno segnalato nulla alla community.

Non è stata data una tempistica precisa per la risoluzione del problema, il che potrebbe essere frustrante per tutti coloro utilizzano la sincronizzazione per avere tutte le proprie attività fisiche su Google Fit.

VIA