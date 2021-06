Fitbit aggiungerà a breve il rilevamento del russare

Nonostante sia stata acquista ufficialmente da Google, sembra che almeno per il primo anno o due il team di sviluppo di Fitbit proseguirà con la propria roadmap integrando delle funzionalità già previste da tempo. Una delle novità che verranno aggiunte a breve all’interno dell’applicazione è il rilevamento del russare.

Nell’ultima versione dell’app Fitbit per Android, la redazione di 9to5Google ha trovato prove di alcune nuove funzionalità relative al sonno su cui Fitbit sta lavorando. La prima è la funzione Snore & Noise Detect, che utilizzerà il microfono degli smartwatch Fitbit per analizzare il russare e i livelli di rumore durante il sonno. Una volta che ci si è addormentati, Fitbit accenderà il microfono e inizierà ad ascoltare il russare e altri rumori. Invece di registrare continuamente durante la notte, Fitbit raccoglierà campioni di registrazione ogni pochi secondi.

Come funziona il rilevamento del russare e del rumore?

Durante il sonno, il microfono sul tuo dispositivo Fitbit può monitorare il rumore, incluso il russare da te o da qualcuno vicino a te. Per tutta la notte cerchiamo:

• Intensità del suono: analizziamo il livello di rumore (quanto è alto o basso) per determinare il livello di rumore di base.

• Russare: cerchiamo rumori specifici per il russare. Quando il nostro algoritmo rileva un evento più forte del livello di rumore di base, esegue un calcolo per decidere se si sta russando o si tratta di qualcos’altro. Se il livello di rumore nella tua stanza è più alto del russare, questa funzione potrebbe non essere in grado di rilevare il russare.