Samsung Galaxy Quantum2 ufficiale: ecco lo smartphone con chip quantistico

In collaborazione con l’operatore telefonico coreano SK Telecom, Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo smartphone Samsung Galaxy Quantum2. Si tratta della seconda generazione e, esattamente come il primo modello e come suggerisce il nome, è dotato di un chip quantistico.

SK Telecom sta commercializzando questo come un aggiornamento del Galaxy A Quantum (una versione modificata del Galaxy A71), un’altra esclusiva SKT dello scorso anno. Il Samsung Galaxy Quantum2 presenta lo stesso chip dedicato integrato per la generazione di numeri quantici, un componente utile per diversi strumenti che si basano su chiavi di sicurezza crittografiche.

Per chi non lo sapesse, il chip (che misura meno di 3 mm quadrati) è in grado di generare una serie di numeri casuali sfruttando il riflesso della luce esterna. Con una variabile così imprevedibile, è assicurata la generazione di numeri veramente casuali. Questo chip QRNG non è incluso su nessun altro hardware Samsung ed è probabile che rimanga esclusivo per il mercato sudcoreano.

Le specifiche del dispositivo sono più interessanti, in quanto sono indicative di ciò che potrebbe avere il futuro Galaxy A82 destinato ai mercati europei.

Comprende un enorme schermo da 6,7 ​​pollici AMOLED con risoluzione 1440p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz abbinato a un lettore di impronte digitali sotto lo schermo. All’interno c’è un processore Snapdragon 855+, non più l’ultimo disponibile, ma molto potente e molto più robusto dei chip della serie 700 nell’A52 e A72 (stranamente Samsung non ha optato per lo Snapdragon 860). Ha 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, oltre a un lettore di schede MicroSD.

Le fotocamere sono da 64 MP sul sensore principale posteriore con stabilizzazione ottica dell’immagine, più un ultrawide da 12 MP e una macro da 5 MP, con una fotocamera frontale da 10 MP.

Nonostante sia incredibilmente enorme nelle dimensioni fisiche, la batteria sarebbe potuta essere più grande rispetto ai 4500 mAh effettivi. Non si parla di ricarica wireless o resistenza all’acqua.

SK Telecom sta vendendo il Samsung Galaxy Quantum2 per 699.600 won, circa 589 euro. Per fare un confronto, un Galaxy S21 costa 999.999 KRW in Corea.

Il numero di modello del Quantum2 è SM-A826S, che indica che un modello simile potrebbe arrivare su altri mercati come Galaxy A82.

