Top 5 Settimana 15 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 15 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 15 2021 parlando di LG. Dopo mesi di indiscrezioni, LG ha ufficializzato la chiusura del suo business degli smartphone a partire dal 31 luglio. L’azienda ha affermato che “fornirà assistenza e aggiornamenti software ai clienti dei prodotti mobili esistenti per un periodo di tempo che varierà in base alla regione“.

WhatsApp ha lavorato sul supporto multi-dispositivo per un po’ di tempo, il che consentirebbe di inviare e ricevere messaggi da qualsiasi telefono, tablet o PC, come quasi tutti gli altri servizi di messaggistica. Spostare le chat tra piattaforme diverse è una componente essenziale di quella funzionalità e ora la sembra essere in fase di sviluppo.

“Apple ha riconosciuto il potere di iMessage di attrarre e mantenere gli utenti all’interno del proprio ecosistema. Già nel 2013, Apple ha deciso di non sviluppare una versione di iMessage per il sistema operativo Android”. Questa è una delle motivazioni che secondo Epic Games impediscono agli utenti Android di avvalersi del servizio di messaggistica di Apple.

Nelle scorse ore era emerso un report in rete secondo cui, a causa della mancanza di chip che il mercato smartphone (e quello dell’automotive) sta dovendo affrontare, Google avrebbe cancellato il progetto del Pixel 5a per concentrarsi solamente sul nuovo Pixel 6. Stranamente Google ha risposto ufficialmente alle segnalazioni di più fonti che affermano che il suo telefono Pixel 5a è stato cancellato, indicando che prevede di lanciare una versione del dispositivo negli Stati Uniti e in Giappone entro la fine dell’anno.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 15 2021 con Lenovo che ha annunciato il nuovo smartphone da gaming Lenovo Legion Phone Duel 2 con disponibilità assicurata anche per il mercato italiano.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 16 2021.