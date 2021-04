Lenovo Legion Phone Duel 2 ufficiale: specifiche e prezzo

Forte del successo dell’attuale modello, Lenovo ha annunciato il nuovo smartphone da gaming Lenovo Legion Phone Duel 2 con disponibilità assicurata anche per il mercato italiano.

Al di là dell’hardware che ormai tutti ci aspettiamo per un top di gamma dedicato al gaming nel 2021 come il Qualcomm Snapdragon 888, 12 o più GB di memoria RAM e display con elevato refresh rate, il Lenovo Legion Phone Duel 2 è caratterizzato da alcune chicche che lo rendono ideale (e funzionale) per il gaming.

Partendo dalla doppia batteria abbinata a 2 porte USB-C per la ricarica super rapida, passando alla fotocamera selfie a scomparsa perfetta per non distrare l’utente nelle sessioni di gaming fino ad arrivare al sistema di dissipazione ibrido composto da una camera di vapore interna abbinata a una doppia ventolina che può arrivare fino a 15.000RPM, gli ingegneri hanno fatto davvero un ottimo lavoro per tirare fuori ogni goccia di prestazioni.

Dimensioni e peso: 176mm x 78.5mm x 9.9mm / 12.56mm, 259 g

176mm x 78.5mm x 9.9mm / 12.56mm, 259 g SoC: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Display: AMOLED da 6,92 pollici, formato 20,5:9, 2460×1080 e 144 Hz di refresh rate, Gorilla Glass 5

AMOLED da 6,92 pollici, formato 20,5:9, 2460×1080 e 144 Hz di refresh rate, Gorilla Glass 5 Memoria: RAM: 12 o 16 GB LPPDR5 Storage: 256 o 512 GB UFS 3.1

Batteria: doppia, ciascuna da 2750 mAh, per un totale di 5500 mAh; ricarica turbo da 60 o 90W

doppia, ciascuna da 2750 mAh, per un totale di 5500 mAh; ricarica turbo da 60 o 90W Fotocamera: Frontale da 44 MP, Samsung GH1+ f/2.0 Posteriore da 64 MP f/1.9+ ultrawide da 16 MP f/2.2

Connettività: WiFi 6/5/4 (2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 2×2 MIMO), 5G (NSA/SA), Dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, Wireless Audio: Aptx, Aptx HD, LDAC, TWS

Caratteristiche Gaming: 6 sensori ultrasonici per il gaming (8 compreso i due touch su display) 2 porte USB-C 3.1 Legion Realm 2.0 Dual HaptiX vibration motors Twin Turbo-Fan Cooling System (max 27dB, IP58 e 15.000RPM) Vapor Chamber

Audio: Dual front-facing speakers (7 magneti) con Dolby Atmos Sound, 4 microfoni con riduzione del rumore

Dual front-facing speakers (7 magneti) con Dolby Atmos Sound, 4 microfoni con riduzione del rumore Prezzo: 799€ (12/256GB) e 999€ (16/512GB)

In termini di disponibilità, Lenovo assicura l’arrivo sul proprio shop lenovo.com e nello Spazio Lenovo a Milano (immaginiamo poi anche su store di terze parti) entro la fine del mese di aprile nelle colorazioni Ultimate Black e Titanium White.