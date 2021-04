Xbox Game Pass: aumentano a 54 i giochi ottimizzati per il touchscreen

Microsoft sta scommettendo molto sull’abbonamento Game Pass mentre la guerra tra console di nuova generazione si surriscalda. Allo stesso modo, ha preso la corretta decisione di non forzare la mano delle persone con il suo servizio di cloud streaming proponendolo non come un’alternativa alle console o al PC (strada intrapresa da Google Stadia) ma come un qualcosa di complementare all’interno di Xbox Game Pass Ultimate.

Lo streaming di giochi su Android tramite Xbox Game Pass Ultimate si è dimostrato un’aggiunta popolare (e gratuita!) al servizio di abbonamento. Ma avere una grande libreria di giochi da giocare in movimento non aiuta se non si ha un controller a portata di mano. E seppur su Android c’è il pieno supporto per i controller di Xbox e PlayStation, Microsoft sta facendo di tutto per ottimizzare i giochi al fine di poter essere giocati solo tramite il touchscreen.

Su questo fronte, Microsoft ha lavorato sull’adattamento degli input per molti giochi Xbox Game Pass in modo che funzionino su un touchscreen, trasformandoli essenzialmente in giochi mobili super premium. Hai ancora bisogno di una solida connessione dati per riprodurre in streaming i giochi dai server cloud di Microsoft ma è senza dubbio un passo avanti.

E che passo avanti, dal momento che la lista di giochi Xbox Game Pass ottimizzati per il gaming mediante touchscreen è aumentata fino ad accogliere (ad oggi) 54 videogiochi diversi:

Beholder

Bridge Constructor Portal

Celeste

Dead Cells

Desperados 3

Don’t Starve

Donut County

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age

Enter the Gungeon

Fractured Minds

Gears 5

Golf with your Friends

Guacamelee 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hello Neighbour

Hotshot Racing

Ikenfell

Jetpac Refuelled

Killer Instinct

Minecraft Dungeons

Monster Sanctuary

Monster Train

Morkedd

Neoverse

New Super Lucky’s Tale

Night Call

Nowhere Prophet

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Pillars of Eternity

Project Winter

River City Girls

ScourgeBringer

Sea of Thieves

Slay the Spire

Spiritfarer

Star Renegades

Stranger Things 3: The Game

Streets of Rage 4

Tell Me Why

The Dark Crystal: Age of the Resistance Tactics

The Little Acre

The Touryst

The Walking Dead: The Complete First Season

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season

Touhou Luna Nights

UnderMine

Viva Piñata

Viva Piñata: Trouble in Paradise

What Remains of Edith Finch

Xeno Crisis

Yes, Your Grace

Yooka-Laylee: The Impossible Lair

