Top 5 Settimana 14 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 14 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 14 2021 parlando dei nuovi smartphone presentati da Xiaomi. Sono 5 nuovi smartphone, di cui 4 arriveranno per certo nel mercato italiano. Stiamo parlando di Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Mi 11 Pro (l’unico che probabilmente rimarrà un’esclusiva per la Cina) e Mi 11 Ultra. Non saranno troppi?

A distanza di solo qualche giorno dal rilascio della patch di sicurezza di aprile 2021 per i Galaxy S21, i Galaxy Note10 e il Galaxy Z Fold2, gli sviluppatori di Samsung hanno avviato il rilascio del nuovo aggiornamento di sicurezza, anticipando ancora una volta Google, per il Galaxy A52, il Galaxy S20 FE e tutta la serie Galaxy S10.

Il team di sviluppo di LineageOS ha finalmente reso ufficiale la nuova versione 18.1 basata sul codice AOSP di Android 11. Dopo quindi aver assistito alla pubblicazione di tantissime versioni Unofficial, i primi 60 smartphone supportati possono scaricare e installare la versione ufficiale.

Era addirittura il 2015 quando si rumoreggiava che Google avesse intenzione di prendere la stessa strada di Apple e sviluppare un SoC proprietario da utilizzare a bordo dei propri smartphone (al tempo c’erano ancora i Nexus, ora ci sono i Pixel). A distanza di 6 anni da tale rumor, sembra che effettivamente ci sia qualcosa di concreto con il Google Pixel 6 (e forse anche il Pixel 5a) che dovrebbe abbandonare i chip Qualcomm per affidarsi a un SoC proprietario.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 14 2021 con LG G7 One, ovvero l’unico smartphone appartenente al programma Android One dell’azienda e che è stato rilasciato nel 2018 e che ha ricevuto l’aggiornamento ufficiale ad Android 11.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 14 2021.