Final Fantasy VIII Remastered disponibile su Android a prezzo scontato

Final Fantasy VIII è stato pubblicato per la prima volta l’11 febbraio 1999. Quest’amatissimo titolo si è guadagnato molta popolarità, anche quando viene messo a confronto con gli altri titoli della serie Final Fantasy e ha venduto più di 9,6 milioni di copie in tutto il mondo. E ora i nuovi giocatori possono divertirsi con Final Fantasy VIII sui loro smartphone grazie a Square Enix che ha pubblicato ufficialmente il porting della versione Remastered sia per Android che per iOS (in attesa dei due nuovi titoli inediti preannunciati qualche settimana fa).

La trama di Final Fantasy VIII rimane avvincente anche dopo tutti questi anni:

Sono tempi di guerra.

Galbadia, sotto l’influenza della strega Edea, mobilita il suo esercito contro le altre nazioni del mondo.

Squall e altri membri del SeeD, un’unità speciale di combattimento, si uniscono a Rinoa, che appartiene alla resistenza, per combattere contro il regime tirannico di Galbadia e impedire a Edea di portare a termine il suo perfido piano.

Square Enix fa alcuni appunti su com’è strutturato il gioco attualmente:

Per scaricare questa applicazione sono necessari circa 2,59 GB. Assicurati di avere la giusta quantità di spazio sul tuo dispositivo e il tempo necessario prima di procedere con il download.

Mentre si avanza nel gioco sarà necessario un solo download di una grossa quantità di dati.

Dato che questa è un’applicazione piuttosto grande, ci vorrà un po’ di tempo per scaricarla, per questo ti consigliamo di connetterti al Wi-Fi.

salvataggi in cloud e il supporto per il controller verranno aggiunti in un aggiornamento futuro.

Nel caso foste interessati al download di Final Fantasy VIII, sappiamo che il gioco viene proposto al prezzo di listino di 22,99 euro (senza alcun acquisto in-app successivo). Fino al 4 aprile però lo si può acquistare al prezzo scontato di 18,99 euro.