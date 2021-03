Rocket League in arrivo sul Play Store… ma non è quello che pensate

Psyonix ha annunciato che nel prossimo futuro porterà il gioco di Rocket League anche sugli smartphone e i tablet Android attraverso il Play Store. Tuttavia, non si tratterà del titolo a cui tutti ormai siamo familiari e che abbiamo imparato ad apprezzare su PC e sulle console. Infatti, il gioco si chiamerà Rocket League Sideswipe e sarà un gioco a sé stante con gameplay in 2D (nonostante la grafica sia 3D).

Questo titolo è noto come Rocket League Sideswipe e la grafica è 3D, anche se il gameplay vedrà il giocatore correre da un lato all’altro di uno schermo 2D per raggiungere o bloccare obiettivi, proprio come un platform (d’altronde il nome dice tutto).

Qui sopra si può vedere un video di Rocket League Sideswipe in azione. Come detto in precedenza, è fondamentalmente una versione 2D di Rocket League, con le porte dove segnare su ciascuna estremità dello schermo. Supponiamo che questo consentirà controlli facili più adatti per il gioco mediante touchscreen.

Rocket League Sideswipe dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. È interessante notare però che il titolo è già atterrato in Australia e Nuova Zelanda per un test alpha limitato tramite Google Play Store e nei prossimi mesi sono previste beta future per regioni aggiuntive. Quindi sappiamo già che il gioco offre modalità multiplayer 1v1 e 2v2 e che queste partite online dureranno due minuti, il che dovrebbe adattarsi perfettamente al gioco mobile.

Ad ogni modo, in attesa di avere più informazioni sul gioco, vi vogliamo ricordare che Cobra Kai: Card Fighter è disponibile ufficialmente su Android in maniera freemium (download gratis con acquisti in-app opzionali), così come l’endless runner Crash Bandicoot: On the Run.

