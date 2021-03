Crash Bandicoot: On the Run disponibile ufficialmente sul Play Store

Dopo averlo inserito nel Play Store per la pre-registrazione, la software house King ha ufficialmente reso disponibile al download il nuovo gioco Crash Bandicoot: On the Run (la disponibilità è data anche per iOS).

A differenza dei capitoli per console che hanno emozionato milioni di fan, come si intuisce anche dal nome “On the Run”, si tratta di un endless runner in stile Temple Run in cui si interpreteranno non solo i panni di Crash ma anche di Coco Bandicoot attraverso luoghi iconici come Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins.

Crash Bandicoot è tornato, ma questa volta deve correre… su dispositivi mobili! Dovrai affrontare corse Battaglia ad altissima velocità sull’Isola Wumpa per salvare il multiverso dal malvagio Dr. Neo Cortex, distruggere casse, evitare ostacoli e sfrecciare nei panni dei tuoi personaggi prediletti… Per non parlare del fatto che potrai affrontare i tuoi boss di Crash preferiti, ottenere ricompense, costruire basi e realizzare armi con un Crash personalizzabile!

Al di là del gameplay ormai assodato, in Crash Bandicoot: On the Run sarà possibile:

Affrontare personaggi famosi come Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex o Dingodile per ottenere fantastiche ricompense.

Potenziare le abilità nella corsa del Bandicoot ed esplorare l’isola per sconfiggere tutti gli scagnozzi del Dr. Neo Cortex in epiche battaglie.

Battere tutti con stile personalizzando Crash per ottenere punti XP extra!

Ottenere punti Crash di gioco per scalare le classifiche in singolo e in squadra, e ottenere ricompense.

La pubblicazione del gioco è avvenuta in maniera freemium, per cui il gioco è gratis da scaricare e giocare ma ci sono diversi acquisti in-app opzionali (da 1,09 euro a 109,90 euro). Nel caso voleste provvedere al download (circa 150 MB iniziali + 450 MB di dati), vi basterà cliccare sul seguente link: