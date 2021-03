Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro ufficiali: le specifiche dei nuovi gaming phone

A distanza solo di qualche ora dalla presentazione dei nuovi OnePlus 9, il mondo degli smartphone di fascia alta si è arricchito anche dei nuovi Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro. In questo caso si tratta di smartphone da gaming che puntano soprattutto alle prestazioni e meno al comparto fotografico.

Come accade spesso, le differenze fra versione standard e versione Pro di Black Shark 4 sono poche, visto che molte delle caratteristiche tecniche sono uguali.

Display AMOLED Samsung E4 da 6,67″ Full HD+ con refresh rate di 144 Hz e touch sampling rate 720 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888 (pro) / Snapdragon 870 (standard)

Memoria RAM da 6/8/12 GB (standard) / 8/12 GB (Pro)

Memoria di archiviazione interna da 128/256 GB UFS 3.1

Fotocamera anteriore da 20 MP

Fotocamere posteriori: 64 MP (Pro) / 48 MP (standard) 8 MP ultra grandangolare 5 MP macro

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS

Sensore di impronte digitali capacitivo sul bordo destro

Tasti dorsali motorizzati per il gaming

Sistema operativo JOYUI 12.5 basato su Android 11

Purtroppo per il momento il duo di Black Shark 4 è stato annunciato solo per il mercato cinese ma non dovrebbero passare molte settimane affinché venga annunciata anche la versione Global.

Ad ogni modo, nel mercato cinese i due smartphone sono disponibili nelle seguenti configurazioni e con i seguenti listini prezzi:

Black Shark 4 6/128 GB per 2.499 yen (circa 320€ ) 8/128 GB per 2.699 yen (circa 350€ ) 12/128 GB per 2.999 yen (circa 390€ ) 12/256 GB per 3.299 yen (circa 425€ )

Black Shark 4 Pro 8/256 GB per 3.999 yen ( circa 515€ ) 12/256 GB per 4.499 yen (circa 580€ ) 16/512 GB 5.299 yen (circa 685€ )



In attesa di avere informazioni sull’arrivo in Europa di questi due smartphone, vi vogliamo ricordare che Xiaomi Mi 11 5G è disponibile ufficialmente anche in Italia.

