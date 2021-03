Spotify mostra le novità in arrivo nella Home Screen

Spotify ha pubblicato un articolo di approfondimento sul proprio blog per mostrare le modifiche che intende apportare alla home screen (chiamata hub Home) delle applicazioni Android e iOS. Le modifiche riguarderanno soprattutto una migliore integrazione e scoperta di musica e podcast, elemento su cui l’azienda sta puntando sempre di più.

Lavoriamo costantemente per migliorare la nostra esperienza utente. Grazie a questo ultimo aggiornamento, introdurremo diversi miglioramenti nella home screen, ora progettata per rendere più facile e intuitivo trovare l’audio che ami. Sia che tu stia cercando di riprodurre alcuni delle tue canzoni preferite, riprendere un podcast da dove avevi interrotto o scoprire qualcosa di nuovo, c’è qualcosa per tutti sull’hub Home.