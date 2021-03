ASUS ROG Phone II si aggiorna ad Android 11 grazie alla OmniROM

ASUS potrebbe aver abbandonato lo sviluppo software del suo ROG Phone II ma ciò non vuol dire che lo smartphone sia stato lasciato a se stesso da tutti. In rete infatti è stata pubblicata la prima build ufficiale di OmniROM 11 basata su Android 11 per lo smartphone da gaming.

Se siete perfettamente soddisfatti delle prestazioni complessive del vostro ASUS ROG Phone II e non avete intenzione di passare a un nuovo telefono solo per ottenere l’ultima versione di Android, potete provare a installare la build ufficiale di OmniROM. Per chi non lo sapesse, OmniROM è una delle ROM di terze parti più popolari e la sua ultima versione – OmniROM 11 – è basata su Android 11.

Installazione di OmniROM 11 (Android 11) tramite TWRP su ASUS ROG Phone II

Per installare la ROM sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione di OmniROM 11 la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare la ROM in formato .zip (versione con MicroG | versione con Google Apps)

* Eliminare qualsiasi forma di autenticazione biometrica nell’attuale ROM dello smartphone

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM e poi le Google Apps

Riavviare (il primo riavvio potrebbe richiedere più tempo del normale)

È inutile dire che una procedura del genere va ad invalidare la garanzia legale dello smartphone anche se, nel caso di ASUS ROG Phone II, probabilmente è già scaduta.

VIA