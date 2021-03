Alcuni Pixel hanno problemi con l’ora legale

Sembra che l’entrata in vigore dell’ora legale (negli USA è già avvenuto, in Italia avverrà nella notte fra il 27 e il 28 marzo) stia mettendo in difficoltà alcuni smartphone Google Pixel. Paradossalmente, un problema simile lo ha avuto in passato anche Apple con gli iPhone.

Un anno, Apple ha spostato l’orologio indietro di un’ora invece che avanti di un’ora per errore: questo ha reso tutti in ritardo quella mattina. Un’altra volta ha impostato l’ora legale sugli smartphone degli utenti in Arizona anche se è uno dei due stati americani che non supporta il cambio di orario (le Hawaii è l’altro stato). E chiedere a Siri non è stato di aiuto quell’anno perché ha detto agli utenti che l’ora legale sarebbe iniziata quattro giorni prima della data effettiva.

Ma Apple come detto non è la sola visto che alcuni utenti in possesso di smartphone Google Pixel stanno lamentando problemi simili. Diversi utenti hanno pubblicato su Reddit lamentele sui problemi avuti con l’entrata in vigore dell’ora legale su modelli come Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4a e Pixel 4 XL. E alcuni utenti di Pixel in Arizona hanno visto l’orologio del proprio telefono andare avanti di un’ora anche se lo stato, come abbiamo notato in precedenza, non segue l’ora legale.

Storicamente, i modelli Pixel non hanno avuto problemi con l’ora legale a differenza dell’iPhone, che ha avuto problemi con il cambio dell’ora risalente al 2010. Gli utenti Pixel che hanno riscontrato un problema con l’ora legale avevano tutti il ​​loro dispositivo impostato con la sincronizzazione dell’orario “dalla rete e il fuso orario fornito dalla rete.”

Un altro utente Pixel, il cui telefono non è andato avanti di un’ora, non ha sentito la sveglia che aveva impostato per suonare al momento giusto e, di conseguenza, ha quasi perso l’appuntamento che aveva per la sua vaccinazione COVID-19.

Insomma, in preparazione con l’entrata in vigore in Italia, vi raccomandiamo di dare un’occhiata extra al vostro smartphone e, in ogni caso, di dare un’occhiata alla nostra guida di approfondimento.

