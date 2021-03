Motorola aggiorna ad Android 11 diversi smartphone

In termini di supporto software in generale e dei principali aggiornamenti Android in particolare, negli ultimi anni ci aspettiamo molto poco da Motorola. Il marchio di proprietà di Lenovo potrebbe essere diventato redditizio negli ultimi tempi grazie a un ampio portafoglio di dispositivi mobili convenienti con specifiche eccellenti ma questo nuovo successo non ha cambiato molto sul fronte degli aggiornamenti, con Android 11 che ancora latita su molti smartphone Motorola.

Ironia della sorte, mentre l’aggiornamento Android 11 non ha iniziato a essere distribuito su un singolo smartphone Motorola abilitato per 5G in tutto il mondo, ci sono tre diversi modelli solo 4G LTE che stanno ricevendo l’aggiornamento in mercati globali selezionati.

Secondo quanto riferito, i Moto G8 e G8 Power rilasciati nel 2020 stanno seguendo il Moto G Pro leggermente più recente sul carro di Android 11, almeno in Sud America. Sebbene i tre telefoni condividano lo stesso processore Snapdragon 665 di fascia media (cosa che sicuramente ha semplificato di molto lo sviluppo software), lo schermo da 6,4 pollici e alcune altre specifiche e caratteristiche chiave, dobbiamo confessare che siamo piuttosto sorpresi di vedere un prodotto modesto come il “normale” G8 ha battuto il Motorola Edge+ di fascia alta e il Motorola One 5G di fascia medio alta.

Questi sono solo due dei tanti dispositivi confermati da Motorola che riceveranno il massiccio aggiornamento “nei prossimi mesi” ad Android 11 (stessa tempistica di LG), senza tuttavia avere ancora una data esatta. Detto questo, è davvero impressionante vedere i Moto G8 e G8 Power di fascia bassa passare all’ultima build Android stabile con (relativamente) nuove patch di sicurezza di febbraio 2021.

Seppur l’aggiornamento ad Android 11 sta venendo rilasciato in Sud America, ci aspettiamo l’estensione in Europa nel giro di pochi giorni.

