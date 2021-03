Dashlane può ora cambiare periodicamente le password per voi

Dopo la decisione di Lastpass di apportare delle restrizioni ai servizi offerti nella sua versione Free (e dopo la scoperta di 7 tracker integrati nell’app Android), molti utenti hanno deciso di migrare verso altri password manager e, seppur Bitwarden sembra essere la scelta preferita, in molti si sono rivolti anche a Dashlane, il cui team di ingegneri ha appena aggiunto una funzione molto importante presente da tempo su LastPass.

Nel tentativo di risparmiare tempo e semplificare il processo di cambio delle password in maniera periodica, Dashlane sta introducendo un nuovo strumento chiamato “Password Changer” che, con un clic, fa tutto il lavoro in automatico per tutti i siti web in cui è registrata una password.

Diversi siti Web hanno procedure diverse per modificare le password, ma la maggior parte di essi richiede di accedere al proprio account, accedere alle impostazioni dell’account, inserire la vecchia password e infine inserire la nuova password due volte – alcuni richiedono addirittura di inserire i codici CAPTCHA o 2FA.

La soluzione di Dashlane gestisce tutto in automatico e richiede solo l’approvazione della nuova password che si desidera impostare. Nel caso in cui lo strumento non possa modificare una password, farà sapere perché non è riuscito a farlo con una notifica (nella maggior parte dei casi ciò avverrà a causa dall’autenticazione 2FA o dal CAPTCHA).

Il nuovo Password Changer è ancora in versione beta (l’iscrizione al programma beta può essere fatta da qui), quindi potrebbe non essere ancora compatibile con tutti i siti Web, ma ci si può aspettare che diventi più robusto nel tempo.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata alla nostra guida sui Top 3 password manager gratuiti da considerare per chi volesse abbandonare LastPass.

