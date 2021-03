Sull’app Amazon Prime Video arriva la riproduzione “casuale”

Amazon Prime Video ha aggiornato nuovamente la propria applicazione di Android introducendo la nuova modalità “casuale”.

I servizi di streaming video stanno fiorendo sempre di più e, nonostante producano nuovi film e serie TV con cadenza regolare, ci sono alcuni show del passato che continuano a catturare l’attenzione del pubblico: da Friends a Scrubs, passando per “Il principe di Bel Air”, si tratta di serie TV rimaste nel cuore delle persone che continuano a guardarle e riguardarle.

Con la nuova modalità “casuale” introdotta da Amazon Prime Video, la scelta di quale episodio guardare di questo genere di serie TV viene fatta direttamente dall’applicazione. Sfortunatamente, a causa del modo in cui Amazon separa le stagioni di ogni serie TV, per ora si può solo vedere casualmente gli episodi all’interno di una singola stagione, il che riduce davvero il fattore “sorpresa”.

Stranamente poi questa nuova funzione è disponibile solo all’interno dell’applicazione Android mentre sulle Smart TV o attraverso l’interfaccia web non sembra essere ancora disponibile.

Amazon fra l’altro non è nemmeno il primo servizio di streaming che introduce qualcosa di questo genere: in passato Netflix ha già sperimentato (con successo, visto che la funzione è rimasta) la riproduzione casuale non solo degli episodi all’interno di una serie TV ma anche la riproduzione casuale di un film o una serie TV a se stante (lo show viene selezionato in base alle abitudini di visione avute fino a quel punto).

Nel caso non aveste ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, qui di seguito vi lasciamo il link per procedere al download della versione aggiornata di Amazon Prime Video dal Google Play Store.

Amazon Prime Video | Download

VIA