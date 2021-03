LG mostra in dettaglio la roadmap di aggiornamento ad Android 11

Finora gli unici dispositivi LG che abbiamo visto aggiornati ad Android 11 sono il V60 e il Velvet (solo in Corea del Sud, comunque). Grazie a una pagina di supporto sul sito tedesco di LG tuttavia, abbiamo avuto modo di dare un’occhiata alla roadmap di aggiornamento per il mercato europeo.

Secondo la pagina, LG Velvet 5G non brandizzato dovrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android 11 nel mese di aprile. Per il modello G8X bisognerà aspettare maggio o più tardi, visto che viene riportato un “Q2 2021”. La versione 4G di LG Velvet e del G8S riceveranno l’aggiornamento nel terzo trimestre, mentre LG Wing, K52 e K42 dovrebbero riceverlo nel quarto trimestre (da ottobre a dicembre). Tutti e sette i telefoni nell’elenco mostrano gli aggiornamenti come “test”.

Ovviamente questi elenchi sono specifici per la versione europea sbloccata degli smartphone: le varianti brandizzate da un operatore telefonico potrebbero dover attendere ancora più a lungo.

Sembra possibile, se non probabile, che LG ignorerà semplicemente alcuni di questi telefoni. L’aggiornamento ad Android 11 arriverà, per la maggior parte di questi smartphone, a un mese o due dopo l’inizio del rilascio ufficiale di Android 12 da parte di Google.

L’atteggiamento apatico di LG nei confronti degli aggiornamenti è in netto contrasto con il suo rivale Samsung, che recentemente è diventato più aggressivo con frequenti aggiornamenti e una promessa di supporto di aggiornamenti software per 3 anni e aggiornamenti di sicurezza di quattro anni.

In attesa che LG Velvet 5G inizi a ricevere l’aggiornamento ad Android 11, vi vogliamo ricordare di dare un’occhiata alla nostra recensione approfondita di questo smartphone che ci è piaciuto molto ma, come tutti, non è perfetto.

VIA