OPPO lancia ufficialmente i nuovi Find X3 Pro, Neo e Lite

OPPO ha presentato ufficialmente la nuova serie di smartphone Find X3 che comprende 3 diversi modelli: Find X3 Pro, Neo e Lite. Con questi nuovi smartphone OPPO intende conquistare sia la fascia premium che la fascia medio alta puntando forte sul 5G.

Schede tecniche

OPPO Find X3 Pro

Dimensioni e peso : 163,4x74x8,3mm, peso di 193g

: 163,4x74x8,3mm, peso di 193g SoC : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 Display : OLED da 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit, Corning Gorilla Glass 5, certificazione HDR10+

: OLED da 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit, Corning Gorilla Glass 5, certificazione HDR10+ Memoria: 12GB di RAM 256GB interna

Fotocamera anteriore: 32MP, f/2,4

32MP, f/2,4 Fotocamera posteriore : Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica grandangolare, f/1,8, OIS Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica ultra grandangolare, f/2,2 Sensore da 13MP, zoom ottico 2X, f/2,4 Sensore da 5MP, ottica macro, zoom 25x, dotata di led intorno all’obiettivo, f/3,0

: Sensore impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display SIM: 2 SIM + eSIM

2 SIM + eSIM Resistenza: IP68

IP68 Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

Batteria: 4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air

4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air Sistema operativo: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

OPPO Find X3 Neo

Dimensioni e peso: 159,3x74x7,99mm, peso di 184g

159,3x74x7,99mm, peso di 184g SoC: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 Display : OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

: OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 Memoria: 8/128GB 12/256GB

Fotocamera anteriore: 32MP, f/2,4

32MP, f/2,4 Fotocamere posteriori: 50MP Sony IMX766, f/1,7, 1/1,56″, OIS+EIS 16MP grandangolare, f/2,2, EIS 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x 2MP macro, f/2,4

Sensore impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display SIM: 2x SIM

2x SIM Resistenza: IPx4

IPx4 Connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

Batteria : 4.500mAh, ricarica veloce 65W – NO ricarica wireless

: 4.500mAh, ricarica veloce 65W – NO ricarica wireless Sistema operativo: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

OPPO Find X3 Lite

Dimensioni e peso: 159,1×73,4×7,9mm, peso 172-180g (cambia in base della colorazione)

159,1×73,4×7,9mm, peso 172-180g (cambia in base della colorazione) SoC: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G Display: OLED da 6,44″ FHD+, refresh fino a 90Hz, campionamento fino a 180Hz, 409ppi, 430nit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 3+schermo-scocca 91,7%

OLED da 6,44″ FHD+, refresh fino a 90Hz, campionamento fino a 180Hz, 409ppi, 430nit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 3+schermo-scocca 91,7% Memoria: 8/128GB (LPDDR4x/UFS 2.1)

Fotocamera anteriore: 32MP, f/2,4, FOV 85°, FF

32MP, f/2,4, FOV 85°, FF Fotocamere posteriori: 64MP, f/1,79, EIS 8MP grandangolare, f/2,25, EIS 2MP macro, f/2,4 2MP b/n (WinFuture parla di sensore di profondità), f/2,4

Sensore impronte digitali: integrato nel display

integrato nel display SIM: 2x SIM

2x SIM Connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, jack da 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, jack da 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo Resistenza: IP52

IP52 Batteria: 4.300mAh

4.300mAh OS: Android 11 con ColorOS 11.2

Prezzi e disponibilità

Find X3 Pro 5G nelle colorazioni Gloss Black, Blue e White a 1.149,99€ (fino al 30 aprile con preordine si ricevono Oppo Watch 46mm, Cover Kevlar, sistema di ricarica AirVOOC 45W e garanzia Oppo Care)

nelle colorazioni Gloss Black, Blue e White a (fino al 30 aprile con preordine si ricevono Oppo Watch 46mm, Cover Kevlar, sistema di ricarica AirVOOC 45W e garanzia Oppo Care) Find X3 Neo 5G nelle colorazioni Starlight Black e Galactic Silver a 799,99€ (fino al 30 aprile con preordine si ricevono Oppo Watch 41mm e auricolari Oppo Enco W51)

nelle colorazioni Starlight Black e Galactic Silver a (fino al 30 aprile con preordine si ricevono Oppo Watch 41mm e auricolari Oppo Enco W51) Find X3 Lite 5G nelle colorazioni Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black a 499,99€ (fino al 30 aprile con preordine si ricevono gli auricolari Oppo Enco X)

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato: ‘’È una giornata importante questa per OPPO, in cui presentiamo la nuova famiglia Find X3, prodotti che rappresentano per noi la sintesi perfetta fra tecnologia all’avanguardia, design iconico e reali benefici per le persone. Sono certa che questi nuovi smartphone riceveranno ottimi riscontri dal pubblico italiano, come già accaduto con la gamma precedente, che ci ha permesso in pochi mesi di raggiungere una posizione di grande rilievo nel nostro Paese. La OPPO Find X3 Series ci permetterà di guadagnare ulteriormente spazio in questo mercato, che negli ultimi mesi è cambiato moltissimo e che sicuramente continuerà a cambiare, dando sempre più spazio a brand come OPPO, che giorno dopo giorno sta conquistando gli utenti italiani.”