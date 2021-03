Il nuovo evento Samsung Galaxy Awesome Unpacked organizzato per il 17 marzo

Tradizionalmente, gli smartphone della serie Galaxy A di Samsung sono stati presentati prima delle loro controparti di punta, ma in questo 2021 sembra che avverrà la cosa opposta. Approfittando della presentazione anticipata dei Galaxy S21 (avvenuta circa due mesi fa), Samsung terrà un altro evento digitale – Galaxy Awesome Unpacked – alla fine del mese per svelare molto probabilmente i Galaxy A52 e A72 di fascia media.

Considerando le numerose fughe di notizie che abbiamo visto di recente e ciò che Samsung sta cercando di dire con il titolo dell’evento, è lecito ritenere che i nuovi smartphone Galaxy A siano effettivamente in arrivo.

Le immagini del teaser mostrano le colorazioni previste per A52 e A72, che corrispondono a un rapporto precedente e potenzialmente indicano un qualche tipo di resistenza all’acqua.

A questo punto, abbiamo una buona idea che i modelli economici Galaxy A saranno ben equipaggiati e assomigliano più da vicino ai loro fratelli di punta, almeno per quanto riguarda il design.

Ad ogni modo, l’evento Samsung Galaxy Awesome Unpacked è stato organizzato per il 17 marzo e, ovviamente, si terrà esclusivamente in forma virtuale. Ciò significa che tutti coloro vorranno scoprire “in diretta” ciò che il colosso coreano ha in serbo, dovranno collegarsi sul canale YouTube ufficiale alle ore 16.00 (ora italiana).

In attesa dell’evento di presentazione, vi vogliamo ricordare che una versione Unofficial della TWRP è disponibile per i Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra e che Samsung sta puntando forte sulla propria divisione dei semi conduttori, con l’obiettivo di lanciare 3 SoC Exynos nel 2021, 2 dei quali con GPU AMD (dotati di una potenza grafica eccelsa).

