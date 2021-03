Microsoft Word, Excel e PowerPoint si tingono di nero su Android

Microsoft si è occupata di avere una conformità multipiattaforma nella grafica e da nessuna parte è più cruciale che nella suite Office. Purtroppo la grafica delle app Android è ancora un po’ differente rispetto a quella delle versioni Windows, macOS e iOS.

Secondo una nuova fuga di notizie, alcune delle app di Microsoft Office disponibili sul Play Store, fra cui Word, Excel e PowerPoint, supporteranno presto la modalità scura a livello di sistema di Android e regoleranno le loro interfacce di conseguenza.

Lo sviluppatore e leaker italiano Alessandro Paluzzi ha mostrato una serie di screenshot delle app (presumibilmente beta) con sfondi scuri e un’impostazione accessibile all’utente per le modalità chiare, scure e predefinite di sistema.

In particolare lo sfondo del testo per Word mostra ancora una pagina bianca, anche se Paluzzi afferma che è soggetto a modifiche. In precedenza OneDrive, Edge, Outlook, OneNote e Desktop remoto sono stati tutti aggiornati con questa funzionalità.

#Microsoft is working on the dark theme for the Office suite on #Android 👀

ℹ️ Here are some screenshots of what Microsoft Word will look like, but it will also look the same for PowerPoint and Excel. pic.twitter.com/omuVIqkmub

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 8, 2021